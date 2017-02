Qualcuno ha hackerato l’account iCloud di Emily Ratajkowski cercando di vendere le sue foto senza veli alle più importanti testate di gossip oltreoceano. L’hacker è riuscito a violare l’account della giovane modella trafugando oltre 200 foto personali da proporre ai principali tabloid.

(foto copertina gallery via @emrata)

EMILY RATAJKOWKSY: FOTO HOT HACKERATE

A rivelare l’hackeraggio è stata Helen Wood, giornalista con rubrica di gossip e celebrities per il Daily Star, che è stata contattata attraverso il direct di Twitter dall’hacker in questione. La persona che ha tentato di vendere la privacy della giovane Emily ha detto di esser in possesso di foto hot che riguardano la nota modella.

Ratajkowski ha posato da sempre senza veli ma giustamente ha deciso lei quando farlo. Non è la prima volta che viene violata la sua privacy, l’ultimo caso in cui è rimasta vittima risale al 2004 durante il Celebregate. Nel 2010 il fotografo diffuse alcune sue foto senza veli senza averne l’autorizzazione.