Le priorità di Zingaretti: «C’è bisogno di Barbara D’Urso»

Una mattina, mi son svegliato. Dopo aver citato il PCI al posto del Pd in un recente intervento radiofonico, fa clamore il tweet di Nicola Zingaretti su Barbara D’Urso. Il segretario del Partito Democratico, poco dopo le 13 di oggi, mercoledì 24 febbraio, ha pubblicato sul proprio profilo Twitter un post di endorsement nei confronti della nota conduttrice. Da giorni, anche se mancano conferme ufficiali da parte di Mediaset, si parla della chiusura anticipata della trasmissione domenicale ‘Live – Non è la D’Urso – e il Presidente della Regione Lazio prende una posizione netta.

Questioni di priorità. Ecco l’endorsement di Nicola Zingaretti.

.@carmelitadurso in un programma che tratta argomenti molto diversi tra loro hai portato la voce della politica vicino alle persone. Ce n’è bisogno! #noneladurso — Nicola Zingaretti (@nzingaretti) February 24, 2021

Insomma, il segretario del Partito Democratico sottolinea l’utilità sociale della trasmissione condotta da Barbara D’Urso e in onda, ogni domenica, su Canale 5. Secondo lui, dunque, quel programma ha portato la voce della politica vicino alle persone ed è un fatto di cui gli italiani hanno profondamente bisogno.

Zingaretti su Barbara D’Urso, il tweet che ha fatto piangere il web

Insomma, Zingaretti su Barbara D’Urso rivendica l’utilità di quella trasmissione (la chiusura anticipata di cui si parla, ancora senza conferme, riguarda il format domenicale e non quello quotidiano-pomeridiano) e sottolinea come quel programma sia stato utile da avvicinare le persone alla politica. In realtà, leggendo i sondaggi, negli ultimi mesi è cresciuto il numero di indecisi o di persone che – intervistate per chiedere la loro preferenza elettorale – hanno dichiarato che allo stato attuale non si recherebbero alle urne per votare.

Avanti un altro

Nel frattempo, la notizia ancora non è stata confermata dai vertici di Mediaset. Live – Non è la D’Urso dovrebbe chiudere i battenti tra la fine di marzo e l’inizio di aprile, in anticipo rispetto alle previsioni inserite nel palinsesto di Cologno Monzese. E, secondo le indiscrezioni, non si tratterebbe di una chiusura temporanea, ma definitiva. Al posto di Barbara D’Urso, da domenica 11 aprile, dovrebbero andare in onda (in prime time) le nuove puntate di Avanti un altro, il programma condotto da Paolo Bonolis, con al fianco il fido Luca Laurenti.