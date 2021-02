Il giallo (rosso) della pagina di Gualtieri sindaco di Roma con Pd e M5S

Il giallo della pagina Facebook ‘Roma al Futuro’ sembra essersi risolto dopo la smentita ufficiale – inviata alla stampa attraverso una nota – del Pd capitolino: si tratta di un fake. Quella pagina, ora scomparsa dal social network, indicava Roberto Gualtieri candidato sindaco. E, fino a qui, si potrebbe parlare solamente della conferma di una notizia che circola negli ambienti politici (e giornalistici) da alcune settimane. Ma lì si parlava dell’alleanza tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle proprio a sostegno (congiunto) della candidatura dell’ex Ministro dell’Economia.

La pagina ‘Roma al Futuro’ non è più raggiungibile su Facebook, anche se risulta ancora indicizzata sul motore di ricerca di Google.

Ma fino a questa mattina appariva così, con tanto di foto in bella mostra a mo’ di manifesto elettorale.

È appena sparita una pagina su Facebook che forse non doveva ancora essere resa pubblica. L’alleanza #PD–#M5s per il Sindaco di #Roma parte male? Tecnicamente, dico.@CarloCalenda pic.twitter.com/bdT9s30Hvr — Marco Canestrari (@marcocanestrari) February 19, 2021

Si vede la figura di Roberto Gualtieri accompagnato dallo slogan «Roma al futuro», con tanto di simbolo: una freccia gialla che punta verso l’alto e con cinque stelle a fare da corredo. Poi, in basso, i simboli del Partito Democratico (di cui fa parte l’ex Ministro dell’Economia) e del Movimento 5 Stelle.

Gualtieri candidato sindaco di Roma, il giallo della pagina Facebook (poi sparita)

La veridicità di quella pagina, però, è stata smentita dal Partito Democratico di Roma: «Stiamo provvedendo a denunciare gli autori di una pagina fake su Facebook dal nome ‘Roma al Futuro’ che pubblica foto dell’On. Roberto Gualtieri in relazione a una sua candidatura a sindaco. Diffidiamo dalla diffusione e dal considerarla un’iniziativa riconducibile al Partito Democratico». Insomma, la smentita è sulla pagina. Per il momento, infatti, non è ancora stato reso noto il nome ufficiale del candidato del Pd al Campidoglio (con le elezioni previste per la primavera del 2021), mentre il M5S deve ancora concretamente indicare il suo supporto alla ricandidatura della sindaca uscente Virginia Raggi.