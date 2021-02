Politici, social media manager e le condoglianze copia&incolla

Il tweet, rimasto online per 20 minuti, di Beatrice Lorenzin sull'uccisione dell'ambasciatore Luca Attanasio e del Carabiniere Vittorio Iacovacci in Congo

Errori di comunicazione interni che si palesano sui social. È accaduto quest’oggi, in occasione della tragica notizia dell’uccisione in Congo dell’ambasciatore italiano Luca Attanasio e del Carabiniere Vittorio Iacovacci, deceduti dopo quello che sembra essere – mancano ancora le notizie ufficiali, ma le primi informazioni vanno in questa direzione – un tentativo di rapimento finito male. Ed ecco che il tweet Lorenzin su Luca Attanasio viene pubblicato senza essere controllato: tra errori di scrittura e parentesi che dovevano essere riempite.

LEGGI ANCHE > Il tweet sgrammaticato con cui Senaldi dice che deve essere Mattarella a chiedere le rettifiche a Libero

Questo è il tweet, pubblicato alle 13.55 di lunedì 22 dicembre, sul profilo Twitter della deputata del Partito Democratico ed ex Ministra della Salute dei governi Letta, Renzi e Gentiloni.

E non si tratta di un fake. La foto, infatti, viene allegata al link diretto al tweet, cancellato venti minuti dopo. Ovviamente, vista la rimozione del contenuto, ora quel link porta a una pagina non esistente. Ma quel contenuto è rimasto online per 20 minuti e non è sfuggito alle logiche dello screenshot della rete.

Tweet Lorenzin su Luca Attanasio

Quel «Mi stringio (sì, con errore, ndr) attorno alle famiglie dell’ambasciatore #LucaAttanasio e del Giovane carabiniere (metti il nome) morti nell’agguato In #Congo, mentre svolgevano una missione ONU» è stato cancellato e ora il tweet compare sul profilo Twitter della deputata del Partito Democratico così.

Mi stringo attorno alle famiglie dell’ambasciatore #LucaAttanasio e del Giovane carabiniere morti nell’agguato In #Congo, mentre svolgevano una missione ONU.

Cordoglio all’intera arma dei @_Carabinieri_ e a tutto il corpo diplomatico. — Beatrice Lorenzin (@BeaLorenzin) February 22, 2021

Il nome del giovane Carabiniere ucciso, quello che veniva richiesto all’interno della parentesi, è Vittorio Iacovacci. Il 30enne, originario di Sonnino (in provincia di Latina) faceva parte del servizio di scorta quando il convoglio è stato vittima di un agguato. Lui e l’ambasciatore italiano in Congo, Luca Attanasio, sono deceduti. Con loro, anche l’autista.

(foto di copertina: tweet di Beatrice Lorenzin, poi cancellato)