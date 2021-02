C’è un video fake di Perseverance su Marte visto più di 25 milioni di volte su Twitter

Poi non ci lamentiamo se arriveranno ondate di complottisti – come per la passeggiata di Neil Armstrong sulla Luna – a sostenere che quello che sta accadendo su Marte è in realtà frutto di una grande operazione complottista portata a termine in uno studio di registrazione di Hollywood top secret. Già, perché oltre 25 milioni di persone (ma potrebbero essere molte di più se si considera la condivisione da altri account Twitter) hanno creduto che alcune immagini della superficie di Marte fossero state riprese in un video di Perseverance, il rover partito il 30 luglio 2020 e arrivato sul pianeta rosso lo scorso 18 febbraio. Le immagini sono state accompagnate da questa didascalia realizzata dall’account che ha contribuito maggiormente alla sua diffusione: «Fermatevi per 26 secondi e guardate qui. Video, con audio, da una superficie di un altro pianeta. Davvero incredibile».

LEGGI ANCHE > Il futuro dell’esplorazione spaziale passa per l’Italia: così conquisteremo prima la Luna e poi Marte

Video di Perseverance diffuso su Twitter è un fake clamoroso

In realtà, bastava soffermarsi davvero sul video per tutti e 26 i secondi per capire che queste immagini non facevano affatto riferimento alla nuova missione spaziale che ci porterà ad acquisire informazioni sempre più preziose su Marte. Alla fine del video, nell’angolo in basso a sinistra, compare la scritta Curiosity. Si tratta, dunque, di immagini che fanno riferimento alla precedente missione spaziale che è stata condotta sul pianeta rosso: Curiosity è arrivato su Marte nel 2012 e ha prodotto un quantitativo di immagini importante che è stato già vagliato a fondo dagli scienziati. Tuttavia, il rover Curiosity non disponeva affatto di tecnologie in grado di captare l’audio circostante: pertanto il rumore di fondo che si percepisce nel video è stato aggiunto in maniera posticcia. Potrebbe essere verosimile che l’audio sia stato ripreso dalla simulazione condotta dalla NASA attraverso il rover InSight: simulazione che è stata in grado di dare un’idea del vento marziano.

Il rover Perseverance non ha ancora inviato immagini di alta qualità e ha da poco iniziato la sua esplorazione (partita, tra le altre cose, da un punto molto diverso rispetto a quello immortalato nelle immagini del video virale diffuso su Twitter). Quando saranno a disposizione, non sarà di certo un account anonimo a metterle in rete: lo farà l’account Twitter ufficiale della missione, gestito dal team di comunicazione della NASA. Cronache marziane, insomma, solo da fonti attendibili. Altrimenti, i terrapiattisti sono già pronti a cambiare obiettivo.