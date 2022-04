Siamo già al terzo video fake di Zelensky con la cocaina

Qual è il livello di credibilità che si può attribuire al video in cui il presidente di uno stato – in video call con uno degli imprenditori più importanti al mondo e ripreso dalle telecamere (non soltanto quella frontale del pc, ma anche quella che poi trasmetterà le immagini ai suoi concittadini e agli utenti di tutto il resto del mondo) – sia ritratto accanto a una quantità importante e significativa di cocaina? Già questa circostanza dovrebbe portare a non prestare fede alle immagini. Ma sappiamo, attraverso un confronto semplice da fare in rete, che quel video è anche alterato. Eppure la narrazione di Zelensky e la cocaina continua a diffondersi: abbiamo analizzato il fenomeno da diversi giorni e siamo in presenza già della terza bufala del presidente ucraino e della compresenza nelle immagini di sostanza stupefacente.

Zelensky e la cocaina, l’ennesimo video fake

Nei giorni scorsi, era stata scambiata per una striscia di cocaina il riflesso di una cornice – all’interno della quale c’era una foto della famiglia del presidente Zelensky – sulla sua scrivania dalla superficie lucida. Adesso, in questi giorni, sta circolando un video palesemente alterato della videochiamata tra Zelensky ed Elon Musk. Il video parte da queste immagini – reali – della telefonata tra Zelensky e Elon Musk. Alla sinistra di Zelensky, nella parte bassa dell’inquadratura, come si può notare, non c’è la quantità di cocaina che viene evidentemente aggiunta in maniera posticcia successivamente, per il video che si sta facendo girare con l’accusa al presidente ucraino.

Come ha notato David Puente, vicedirettore di Open, sul suo account Twitter, il video di Zelensky modificato è anche in qualità molto più bassa dell’originale, segno evidente dell’alterazione:

1/ Circola un video di @ZelenskyyUa mentre è in call con @elonmusk modificato per accusarlo di essere drogato. Nella clip sono stati aggiunti due elementi: della polvere bianca (cocaina) e una carta di credito. 🧵👇 🚨RIPETO: IL VIDEO È STATO MODIFICATO, È UN FALSO🚨 pic.twitter.com/ubXxaTrxNT — David Puente (@DavidPuente) April 23, 2022

Evidentemente, quello di Zelensky che consuma cocaina è diventato un topos diffuso in rete da una certa opinione pubblica. Abbiamo parlato del video della scrivania (anche la scrivania, a proposito, è un elemento che ricorre spesso quando si cerca di mettere insieme questa fake news, evidentemente solletica qualcosa nell’immaginario collettivo), ma c’è un altro video – in cui il presidente Zelensky fa delle smorfie con il naso, in tempi non sospetti, ben prima dell’invasione russa del Paese – che viaggia nelle chat filo-russe e che vorrebbe gettare discredito sull’utilizzo di sostanze stupefacenti da parte del politico ucraino.