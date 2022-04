L'immagine è falsa e, come spesso accade, si utilizza il format tipico della prima pagina della rivista settimanale americana per fare disinformazione

No, non esiste la copertina del Time con Zelensky senza usare la “V” e la “Z”

Grandi classici che ritornano nel panorama della disinformazione che viene condivisa sui social senza alcuna verifica sulla veridicità di un’immagine o di un contenuto. E il canovaccio è sempre lo stesso: si prende il format di un noto settimanale americano conosciuto e riconosciuto in tutto il mondo, si crea una falsa prima pagina e la si condisce di informazioni false. E così è accaduto anche con la storia della falsa copertina del Time con Volodymyr Zelensky. Anzi: con Ladimir Elensky.

Da qualche giorno, infatti, circola sui social questa immagine che viene attribuita al numero del Time che copre la settimana dal 25 aprile al 2 maggio del 2022. L’immagine che campeggia al centro è quella del Presidente ucraino.

Più in basso, ovviamente in lingua inglese, compare il titolo di questa presunta copertina: «Ladimir Elensky rifiuta di utilizzare le lettere V e Z nel suo nome e nel suo cognome. In segno di supporto, la nostra redazione pubblica questo articolo senza le lettere “Z” e “V”». Lettere che simboleggiano l’offensiva militare, invasione e guerra portata avanti dalla Russia nei confronti dell’Ucraina e che vengono utilizzate da Mosca come simboli di propaganda. Queste due lettere sono state “messe al bando” dal Parlamento di Kyiv nei giorni scorsi, ovviamente non nel modo in cui questa vicenda viene presentata su questa falsa prima pagina del Time ma solo nell’utilizzo propagandistico filo-russo.

Copertina Time Zelensky senza “V” e “Z”, la bufala

Chi ha condiviso questa immagine sui social, non solo ha pubblicato un falso ma ha accompagnato il tutto con un cerchio sopra le testa del Presidente ucraino (volendo simboleggiare come la “M” di Time crei l’effetto grafico delle “corna”). Insomma, post che sono un pot-pourri di concetti classici delle boutade che si trovano sui vari social network. Ma questa è solamente una nota di colore. Perché questa copertina Time Zelensky è falsa? La risposta è piuttosto semplice. Collegandosi al sito ufficiale della rivista settimanale americana, infatti, si può vedere la vera copertina della rivista per la settimana 25 aprile-2 maggio 2022.

Lì compare l’immagine di un famoso giocatore di baseball giapponese Shohei Ohtani. E nell’edizione europea dello stesso numero del Time, si parla di tutt’altro: «Il futuro del pianeta Terra ora è nelle mani delle grandi imprese». Insomma, bastava collegarsi al sito ufficiale del settimanale per accorgersi della bufala ed evitare di condividere immagini false. Anche perché solo in un’altra occasione (almeno per il momento) c’è stata una copertina Time Zelensky: era il 16 dicembre del 2019 e la prima pagina di allora in cui si parla del ruolo del Presidente ucraino come “Uomo nel mezzo” (Man in the middle) tra la Russia di Vladimir Putin e gli Stati Uniti di Donald Trump.