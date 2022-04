Gli account dell’ambasciata russa aggirano le politiche di disinformazione di Twitter

Ukrainians in Rome saying “thank you” for the refuge. Coming soon to a city near you. @rusembitaly @ItalyinUK @mfa_russia @ItalyMFA_int @BBCWorld pic.twitter.com/P8gmc5CHvL

Mercoledì scorso, l’ account dell’ambasciata russa nel Regno Unito ha pubblicato un video non verificato sostenendo che questo riprendesse una rissa tra un ucraino e un altro uomo su un autobus a Roma, affermando: «ucraini a Roma che dicono ‘grazie’ per il rifugio. Prossimamente in una città vicino a te».

Questo account russo è solito pubblicare fake news sugli ucraini. Si veda, a tal proposito, anche questo tweet di inizio marzo: «dal 2014, le forze ucraine hanno condotto la guerra in #Donbass . Da quasi 8 anni, le autorità di #Ukraine ei rappresentanti delle formazioni militarizzate sterminano la popolazione civile delle Repubbliche Popolari #Donetsk e #Lugansk».

Since 2014, 🇺🇦Forces have been conducting warfare in #Donbass. For almost 8 years, #Ukraine‘s authorities and representatives of militarized formations have been exterminating civilian population of #Donetsk & #Lugansk People’s Republics. ⚠️ Warning! Graphic content! @mfa_russia pic.twitter.com/IukNsMgANB — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) March 1, 2022

Anche la Missione Russa a Ginevra pubblica con regolarità messaggi di «#Fakes» relativi alle armi in uso delle forze russe, in particolare contro obiettivi civili. La sola restrizione per gli utenti che visitano la pagina di Twitter è un avviso relativo all’età. Altri account social continuano a condividere, facendo credere che siano vere, informazioni smentite da fonti ufficiali. L’account Twitter della delegazione russa per il controllo degli armamenti a Vienna ha pubblicato più tweet in cui veicola per vere informazioni smentite, una di queste sostiene che gli Stati Uniti avrebbero armi biologiche in Ucraina. Lo stesso account Twitter dell’ambasciata russa nel Regno Unito ha postato una dichiarazione poco carina sul presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy: «il presidente Zelensky dice molte cose. Dipende da cosa beve e cosa fuma». Ma anche un altro suo tweet è ambiguo, dando una falsa interpretazione del tweet di Mykhailo Podolyak, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy.

FM #Lavrov: President Zelensky says many things. Depends on what he drinks and what he smokes. pic.twitter.com/0WEFm1BAJB

— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) April 21, 2022

Azov and military first, civilians and children later. Clear demonstration of 🇺🇦priorities. pic.twitter.com/En9RELFiGx — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) April 21, 2022

«Azov e militari prima, civili e bambini poi. Chiara dimostrazione delle priorità ucraine», così recita il tweet, ma quello originale trattava dello svolgimento di un «ciclo speciale di negoziati» per permettere l’evacuazione di truppe, civili e feriti, «per salvare i nostri ragazzi, Azov, militari, civili, bambini, vivi e feriti. Tutti». L’account dell’ambasciata russa, invece, non ha inserito quell’ultima parte, offrendo un’interpretazione totalmente distorta di quel tweet dicendo che Azov e militari vengono prima, nella scala di priorità ucraine, mentre i civili e i bambini dopo. Quel tweet così distorto è stato retwittato dal Ministero degli Affari Esteri russo.

Ma che cosa sta facendo Twitter per frenare la disinformazione russa? Vi abbiamo già parlato dei dati forniti da Gazette, secondo cui Facebook e Twitter rappresentano i principali canali per la diffusione della disinformazione nell’ambito del conflitto ucraino. Il 30% delle affermazioni raccolte sono state diffuse tramite Twitter. La piattaforma non ha risposto a una richiesta di commento se questi account hanno violato i termini di servizio di Twitter, né se ha in mente di bloccare i post di account di diplomatici russi che diffondono disinformazione. Twitter in precedenza aveva dichiarato che aveva in programma di limitare gli account del governo russo che pubblicavano dichiarazioni e foto sui prigionieri di guerra.