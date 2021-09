Le critiche degli hater sono troppe e Zaniolo chiude il profilo Instagram

Altra giostra, altro giro ma il risultato è sempre lo stesso. Nicolò Zaniolo ha deciso di chiudere il suo profilo dopo la clamorosa sconfitta della Roma e Verona per le troppe critiche ricevute dagli hater. Non è la prima volta che il giovane calciatore prende una pausa dai social: di recente è successo per via della sua travagliata vita sentimentale, che lo ha visto finire al centro delle notizie di gossip a livello nazionale per via delle sue relazioni e del bimbo che ha avuto. Zaniolo chiude Instagram consapevolmente, quindi, per allontanarsi da un mondo in cui viene preso di mira sia per la vita personale che per quella lavorativa.

Zaniolo chiude Instagram a causa degli hater

Il centrocampista ha deciso di uscire dalla vita social per via delle tante critiche ricevute per come ha giocato nella partita Verona-Roma (finita 3-2 per la squadra veneta). Le critiche ricevute – con i soliti toni aggressivi che caratterizzano l’azione degli hater e dei tifosi di calcio che non sanno tenere a bada il proprio temperamento – sono state relative alle prestazioni durante il recupero dall’infortunio che lo ha visto, lo scorso settembre, lesionarsi il legamento crociato.

Un rientro lento, come Mourinho stesso ha programmato, vista la tipologia di infortunio. Gradualità che ai tifosi non piace, vista l’evidente difficoltà del 22enne a un certo punto della partita (sostituito al 65′ da El Shaarawy). E che viene fatta pagare con una pioggia di insulti sui suoi canali social che, alla fine, il giocatore ha deciso di mettere nuovamente in pausa così da non dover leggere le critiche e potersi concentrare sul suo lavoro e sulle sue condizioni di salute.

Quella di evitare di concentrarsi sugli hater, in linea generale e non solo per Zaniolo, è un’idea ottima quando ci si trova davanti a piogge di critiche inutili. Andarsene via per un po’ non può che fare bene, seppure l’ideale sarebbe creare un ambiente online in cui questi problemi non esistano più.

(Immagine copertina: IPP/Maurilio Boldrini)