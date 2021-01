Xena spiega a Hercules che quelli di Capitol Hill non erano «patrioti»

I fan di Hercules – quelli non sovranisti – avranno appreso con dispiacere che chi interpretava il loro idolo, Kevin Sorbo, sostiene apertamente Donald Trump e tutte le teorie relative al fatto che quelli che erano al Campidoglio fossero sostenitori delle sinistre travestiti da sostenitori del presidente uscente. Teorie fantasiose e complottiste che, a quanto pare, Kevin Sorbo appoggia in pieno e che Lucy Lawless – aka Xena – ha smontato con una sola riposta i pochissime righe e hashtag agguerriti dando vita a uno scontro Xena Hercules Capitol Hill.

Lucy… Here’s the best acting he’s ever done… pic.twitter.com/kdigQiWyte — stoneface (@StoneFaceBuster) January 8, 2021

Xena Hercules Capitol Hill: lo scontro tra titani

No, Peanut. They are not Patriots. They are your flying monkeys,homegrown terrorists, QAnon actors. They are the douchebags that go out and do the evil bidding of people like you who like to wind them up like toys and let them do their worst. #keepingYourFilthyHandsclean #enabler — Lucy Lawless (@RealLucyLawless) January 7, 2021

I nostalgici avranno rivisto con piacere questo scontro come l’ennesima delle battaglie epiche tra i due personaggi, protagonisti di due telefilm di successo degli anni Novanta. Come segnala Bufale.net, lo scontro si è consumato su Twitter e Xena ha decisamente dominato. Sorbo, tra i tanti contenuti in merito alla questione che ha postato, ha scelto di diffondere la teoria secondo cui quelli entrati nel Campidoglio siano agenti segreti degli Antifa. Il punto sostenuto da Kevin Sorbo è che, per come appaiono, quelli non sarebbero patrioti.

Arriva Xena e non ce n’è per nessuno

La risposta di Lucy Lawless è dura almeno quanto quella che avrebbe dato il personaggio che l’ha resa famosa per sempre: «No Nocciolina. – scrive, parlando direttamente al collega – Quelli non erano patrioti. Erano le tue scimmie volanti, terroristi domestici, attori di QAnon. Sono la feccia che va in giro a commettere le male azioni di persone come te che adorano dargli la carica come tanti pupazzi a molla e vederli fare del loro peggio #lavatiquellemaniluride #istigatore». Nemmeno con gli hashtag si è risparmiata, questo è certo.