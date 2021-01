No, Pence non ha messo come immagine copertina la foto di Biden e Harris

Non è vero che Mike Pence, vice di Donald Trump, ha messo come foto copertina su Twitter un’immagine di Joe Biden e Kamala Harris di spalle. L’esponente del Partito Repubblicano, solo ieri, non ha voluto procedere con l’ennesimo riconteggio dei voti – prima che esplodesse il caos – affermando: «La mia valutazione è che il giuramento fatto di sostenere e difendere la Costituzione mi impedisce di rivendicare l’autorità unilaterale di determinare quali voti elettorali debbano essere contati e quali no». Non è vero però che, nella giornata di oggi, Mike Pence ha messo come immagine copertina una foto di Joe Biden e Kamala Harris.

“DOPO TUTTO QUELLO CHE HO FATTO PER TRUMP.”-PENCE METTE BIDEN E HARRIS COME IMMAGINE SU TWITTER E… https://t.co/iqzvv8auHT pic.twitter.com/H0B9rApq5V — Dagospia (@_DAGOSPIA_) January 7, 2021



Foto copertina Pence: non sono Kamala Harris e Joe Biden

Non sono Joe Biden e Kamala Harris quelli della foto copertina Twitter del vice di Trump. Nell’articolo di Dagospia si legge: «E intanto, come vendetta, il vice presidente ha messo come immagine di copertina su Twitter una foto di Joe Biden e Kamala Harris». L’errore deriva dal fatto che, da dietro, Biden e Pence potrebbero sembrare la stessa persona nella foto in questione e anche la moglie, Karen Pence, a un primo sguardo può essere scambiata per la Harris – visti anche i capelli celati dal cappello -.

L’errore di Dagospia sulla foto copertina di Pence

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mike Pence (@mikepence)

La fotografia in questione è stata scattata nel corso di una visita di Pence in Pennsylvania e – come si vede dalla galleria caricata su Instagram in quell’occasione – sua moglie indossa lo stesso capello e gli stessi guanti. C’è corrispondenza anche con gli striscioni che si vedono appesi alle transenne davanti alla folla che li accoglie festosa.