Continua la disputa tra Wikipedia e gli admin cinesi bannati

Wikipedia in Cina sta avendo a che fare con dei presunti tentativi di infiltrazioni che vengono negati dal gruppo Wikimedians of Mainland China

La propaganda pro Cina su Wikipedia non è ammessa. Tra Pechino e Wikipedia non è mai corso buon sangue e già lo scorso settembre Wikimedia Foundation ha bandito sette utenti e tolto i poteri di amministratore ad altri dodici affiliati a un gruppo noto come Wikimedians of Mainland China. Rispetto alla questione Wikipedia Cina ci sono «preoccupazioni di infiltrazione» dopo almeno un anno di indagini che ha portato alla scoperta di un caso «senza precedenti nella portata», come lo ha definito la vicepresidente della fondazione.

La centralità di Wikipedia Cina (e in ogni paese)

A Slate la vicepresidente ha confermato che non sono stati esclusi legami con il governo cinese, seppure siano emerse evidenze rispetto al fatto che abbiano provato a intimidire e minacciare altri membri della community «al fine di garantire il proprio potere e sovvertire la natura collaborativa dei nostri progetti». Il WMC nega qualsiasi tipo di accusa, ma rimane ragionevole il sospetto che Wikipedia in Cina sia centrale per il PCC: «I governi e i politici sono sempre più interessati a come i fatti sono rappresentati su Wikipedia a causa dell’autorità e della popolarità della fonte in tutto il mondo – spiega Heather Ford, docente associato di media digitali e sociali presso l’Università di Technology Sydney – e non è solo il governo ma anche i sostenitori del governo che comprendono la centralità di Wikipedia come autorità e tentano di influenzare le sue rappresentazioni».

In Cina esiste un’altra enciclopedia in lingua cinese

Si tratta di Baidu Baike, è un’enciclopedia collaborativa di proprietà del gigante cinese Baidu che conta 24,5 milioni di voci; Wikipedia Cina ne conta solamente 1,2 milioni. Baidu, inoltre, è commerciale mentre invece Wikipedia è senza scopo di lucro. Secondo chi li utilizza, però, c’è un’altra differenza: Baidu pubblica contenuti spazzatura e limita i contenuti pubblicabili senza richiedere che le informazioni inserite siano supportare da fonti affidabili.

Vista la qualità dei contenuti, in molti preferiscono andare su Wikipedia. Va però tenuto presente che fare modifiche a Wikipedia dalla Cina continentale non è così semplice. Se qualcuno ci prova – tra VPN e connessioni proxy per aggirare il Great Firewall – deve essere molto motivato a farlo. L’ipotesi è che si tratti di persone seriamente interessate a fare propaganda pro governo cinese.

I membri di WMC hanno definito ingiusto il trattamento di Wikipedia nei loro confronti, negando ogni tipo di legame con il governo cinese e definendosi solamente cittadini patriottici.