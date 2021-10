La pagina Wikipedia del Ponte di Ferro «distrutto da un incendio»

Roma si sveglia – in questa domenica elettorale – con una notizia terribile. Parte del Ponte dell’Industria (meglio conosciuto come Ponte di Ferro) è stato colpito da un incendio scoppiato attorno alle 23.30 della serata di ieri. L’incendio, che ha coinvolto tubature di gas e cavi elettrici su ambo i lati della struttura che collega i quartieri Ostiense e Marconi, ha fatto crollare alcuni pezzi della struttura nel fiume. I social e i giornali, questa mattina, sono pieni di immagini del crollo e dell’incendio. Per ora le testimonianze sotto esame da parte degli inquirenti vanno nella direzione di un rogo ipoteticamente causato da alcune bombole di gas utilizzate da persone che vivrebbero accampate sotto la strutture e che, cominciato l’incendio, si sarebbero messe in salvo. Tra i vari aggiornamenti sui social, è comparso anche quello del Ponte di Ferro su Wikipedia.



La pagina del Ponte di Ferro su Wikipedia

Spesso accade – durante eventi di grossa rilevanza o in seguito alla morte di personaggi famosi – che ci siano utenti che modificano le pagine Wikipedia che ne parlano mentre i fatti accadono o appena dopo. Momenti in cui, nella stragrande maggioranza dei casi, non ci è certezza alcuna delle cause e dell’esito degli eventi. C’è anche chi lo fa per fare ironia – come accade, per esempio, durante l’Eurovision – e l’incendio Ponte di Ferro Roma sembra non essere un’eccezione.

Su Twitter è rintracciabile uno screen che dovrebbe corrispondere alla pagina di Wikipedia stanotte – prima delle ore 00.18 secondo la condivisione -. Si leggeva: «Il 2 ottobre 2021 è stato distrutto da un incendio». Un’informazione non vera che, andando a leggere questa mattina sulla pagina Wikipedia Ponte di Ferro Roma, non trova più spazio.

In cima alla pagina che parla della struttura di ferro e cemento di Roma compare l’avviso di Wikipedia – come ormai sempre accade in casi del genere – compare in casi come questo: «Le informazioni possono pertanto cambiare rapidamente con il progredire degli eventi». Attualmente la pagina dell’enciclopedia online che racconta la storia della struttura è aggiornata correttamente: «Il 2 ottobre 2021 un incendio ha fatto crollare una delle passerelle laterali di acciaio destinate al transito pedonale e il ponte è stato chiuso al traffico».

