Decine di pagine di Wikipedia sono state provvisoriamente sostituite da svastiche

Jennifer Lopez, check. Ben Affleck, check. Persino Raj Kapoor, check. Tutte queste persone – o meglio i loro profili su Wikipedia – sembrano avere una cosa in comune: per qualche minuto, lunedì 16 agosto, sono stati sostituiti da una grande immagine di una svastica, su fondo rosso. Lo hanno segnalato alcuni utenti di Twitter e lo ha segnalato allo stesso modo anche il portale specializzato Business Insider, che ha immediatamente contattato la Wikimedia Foundation per un commento. Al momento, però, i portavoce di Wikipedia non sembrano aver rilasciato dichiarazioni.

Svastiche su Wikipedia, il mistero che è durato solo qualche minuto

Non si capisce ancora cosa abbia significato questa modifica. A maggior ragione perché – a quanto ci risulta – nelle pagine direttamente coinvolte dalla presenza di questa enorme svastica non sono segnalati cambiamenti degli ultimi minuti nella cronologia modifiche. Fatto sta che la reazione potrebbe anche essere dovuta alla “prontezza di riflessi” di Wikipedia che – in quanto enciclopedia open source e potenzialmente modificabile da chiunque – ha adottato una strategia di risposta ai messaggi d’odio sulle proprie pagine che potremmo definire d’avanguardia.

Secondo quanto raccolto da Business Insider, gli utenti di Twitter hanno denunciato questa modifica per le pagine di Theodor Adorno, della cantante Madonna e di Joseph Stalin. Al momento, però, tutto sembra essere tornato alla normalità.