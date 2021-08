In che modo Wikipedia ha fatto morire il Pennacchi sbagliato

Andrea Pennacchi è vivo e vegeto e ha potuto testimoniare il giorno in cui Wikipedia ha decretato, per errore, il giorno della sua morte

Si tratta di una vera e propria figuraccia che Wikipedia – o meglio, uno dei tanto utenti che si occupa di modificare le voce dell’enciclopedia virtuale – ha fatto con l’attore e drammaturgo italiano Andrea Pennacchi. A far notare il fatto è stato lui stesso tramite il suo profilo Twitter, pubblicando lo screen della pagina Wikipedia a lui dedicata con la data di morte aggiornata. «(Padova, 11 ottobre 1969 – Latina, 3 agosto 2021)», si leggeva nella classica parentesi che sta sempre accanto al nome del personaggio protagonista della pagina Wikipedia. La data di morte nella pagina Wikipedia Andrea Pennacchi è stata già rimossa ma, ovviamente, la storia non poteva passare inosservata.

La pagina Wikipedia Andrea Pennacchi aggiornata con la data di morte per errore

Mi hanno appena allungato la vita. Domani vi parlo di Antonio. https://t.co/atR1FU8yu4 — andrea pennacchi (@Pennacchiiiii) August 3, 2021

Il «Poiana», così come viene chiamato a Propaganda Live, ha scherzato sulla questione sul suo profilo Twitter. La confusine nella modifica della data, ovviamente, è frutto dell’omonimia che lega il Premio Strega 2010 che ci ha lasciati, Antonio Pennacchi, con l’attore. Se sulla morte di Antonio Pennacchi si specula, come è ormai abitudine consolidata dei no vax, su quella finta di Andrea Pennacchi lo stesso attore ha fatto ironia, facendo affidamento anche su un pizzico si scaramanzia.

«Mi hanno appena allungato la vita», si legge nel rilancio del tweet di chi gli ha fatto notare la cosa. Che non si tratti di un fake lo si evince anche da una serie di screen in risposta al tweet in questione, dove si vede quando ancora Google non aveva aggiornato l’anteprima della voce su Andrea Pennacchi che, appunto, questa mattina risultava ancora morto nella giornata di ieri.