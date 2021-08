L’incontenibile entusiasmo dei cronisti di Eurosport per l’oro olimpico nell’inseguimento a squadre

Nuovo record del Mondo con un tempo di 3:42.032 e medaglia d’oro: Simone Consonni, Filippo Fanna, Francesco Lamon e Jonathan Milan sono in cima all’Olimpo del Cycling Track. Un’altra grandissima conquista per l’Italia, che continua a collezionare medaglie su medaglie aggiungendo anche quella nell’inseguimento a squadre. Incontenibile l’entusiasmo dei cronisti di Eurosport, con il canale stesso che ha pubblicato il video dei due con caption ironica: quale calma olimpica, viene subito da dire vedendo appena dieci secondi del video cronisti Eurosport che raccontano l’oro olimpico dell’Italia.

Il video cronisti Eurosport che impazziscono per la vittoria dell’Italia

Letteralmente impazziti. Queste le due parole che bastano per descrivere la reazione dei due cronisti che hanno raccontato l’impresa olimpica dell’inseguimento a squadre. Salti, abbracci, lacrime, risate incontrollate, incitazioni: parlano di mezzo miracolo e, in una manciata di secondi, l’Italia riscrive la storia. Con l’ultimo giro l’Italia vince, diventando campione olimpico e la per quell’Olimpo del ciclismo su pista conquistato. Marco Cannone e Luca Gregorio urlano, si sbracciano e arrivano alle lacrime per questa ulteriore impresa del nostro paese alle Olimpiadi.

Piu di un’ora che riascolto la telecronaca eurosport dell’inseguimento a squadre: GODURIA INCREDIBILE #Tokyo2020 — svevaeva (@Sveva_Carnevale) August 4, 2021

Storie di cronisti alle Olimpiadi e reazioni in rete

Ho riguardato la finale dell’inseguimento a squadre e sto male con i commentatori di Eurosport in lacrime, vi sento raga. 😭 — Chiara🌸 (@MiraKiks) August 4, 2021

Appena saputo che la telecronaca dell’inseguimento su pista è stato fatto con i danesi vicino

DAI PIPPO e SIAMO NELL’OLIMPO sicuramente li avranno sentiti pure in Danimarca #Tokyo2020 #giochiolimpici #cyclingroad pic.twitter.com/XUUXcaMTG2 — Giuggi loves bc 🇫🇮 /Olympics/ 🎙🏆🇮🇹 (@lokisuperstark) August 4, 2021



Un video che sta giustamente facendo impazzire il web, quello dei cronisti di Eurosport che assistono all’impresa del quartetto italiano. L’ironia abbonda anche su chi sono gli sconfitti, ovvero la nazionale danese, e sembrerebbe che i cronisti Rai – che hanno fatto la telecronaca vicino a quelli danesi in loco – siano stati guardati malissimo per il modo di esultare tutto italiano.

E forse ha ragione chi dice che l’esultanza dei cronisti di Eurosport sarà arrivata fino in Danimarca.