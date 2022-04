Il maxi down globale di WhatsApp

Il problema si è verificato intorno alle 22.30 del 28 aprile e ha coinvolto l’app di messaggistica a livello globale, facendo intravedere lo spettro di quanto accaduto il 4 ottobre 2021, quando tutto l’universo di Meta – da WhatsApp a Instagram, passando per Facebook e Messenger – andò KO. C’è stato un WhatsApp down globale nella serata di ieri, con alcuni problemi che – stando alle segnalazioni sui social network – continuano a essere presenti a singhiozzo anche nella mattinata di oggi, soprattutto per quanto riguarda l’invio di file attraverso l’app di messaggistica istantanea. Ufficialmente, in ogni caso, i problemi sperimentati nella serata di ieri sarebbero stati risolti, come specificato anche dalla comunicazione via social degli account verificati di WhatsApp.

LEGGI ANCHE > È probabile che il Facebook-Instagram-WhatsApp down del 4 ottobre sia dovuto a un problema di DNS

Alle 23.17 (ora italiana), WhatsApp aveva parlato pubblicamente del problema che si stava verificando con i suoi utenti:

You may be experiencing some issues using WhatsApp at the moment. We’re aware and working to get things running smoothly again. We’ll keep you updated and in the meantime, thanks for your patience.

— WhatsApp (@WhatsApp) April 28, 2022