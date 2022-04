Elon Musk e i DM su Twitter come i messaggi su Signal

Altri indizi su come sarà il Twitter del futuro secondo Elon Musk, dopo l’acquisizione della piattaforma. Il magnate di Tesla che ha comprato Twitter per 44 miliardi di dollari sta lasciando qualche indicazione sui progetti per il prossimo futuro (al momento, la piattaforma ha messo in stand-by gli aggiornamenti più importanti proprio per permettere l’onboarding nella maniera più lineare possibile) e su come trasformerà il social network dei cinguettii. Dopo l’apertura per un tasto edit che permetterà di modificare i finora immutabili tweet, dopo le indicazioni sull’identificazione degli esseri umani che usano Twitter e la lotta ai bot, Elon Musk ha auspicato un Twitter come Signal per quanto riguarda i messaggi privati.

Twitter come Signal per quanto riguarda i DM

Ancora una volta, la suggestione di Elon Musk viene comunicata attraverso i caratteri sintetici di un tweet:

Twitter DMs should have end to end encryption like Signal, so no one can spy on or hack your messages — Elon Musk (@elonmusk) April 28, 2022

«I messaggi privati di Twitter – dice Elon Musk – dovrebbero avere una crittografia end-to-end come Signal, così che nessuno possa spiare o hackerare i vostri messaggi». Il tema della crittografia end-to-end è estremamente dibattuto per le app di messaggistica. Sicuramente permette un livello esclusivo di privacy, impedendo a chiunque altro di poter avere accesso ai dati che vengono trasmessi attraverso questa tecnologia. Resta però sempre l’annosa domanda su chi custodirà il custode: insomma, qualcuno sarà pure il responsabile della tecnologia end-to-end e, alla fine, una forma di output queste comunicazioni e questi dati dovranno pur averla. In ogni caso, la tecnologia end-to-end ha rappresentato un passo in avanti nella privacy perché stringe nell’imbuto eventuali intrusioni esterne.

Servizi come Signal, Telegram – lo stesso WhatsApp in un secondo momento – hanno adottato la tecnologia di crittografia end-to-end ricevendo molti apprezzamenti per questo. Ora, Musk sta pensando di applicarla anche a Twitter e al suo servizio di messaggistica: il che potrebbe rappresentare una rivoluzione. Al momento i DM su Twitter non sono utilizzati come un servizio di messaggistica vero e proprio: con la crittografia end-to-end, l’impiego di questa funzionalità potrebbe essere implementato, portando l’utente a utilizzarlo con maggiore frequenza.