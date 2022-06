WhatsApp ora ti consente di controllare chi può vedere il tuo profilo

WhatsApp ora ti consente di decidere chi può visualizzare determinati aspetti del tuo profilo. È quanto ha riportato il sito digitaltrends.com.



Questa settimana, la popolare app di messaggistica ha annunciato tramite un tweet che sta offrendo nuove opzioni di privacy per i suoi utenti, inclusa la possibilità di scegliere “chi dal tuo elenco di contatti può vedere la tua foto del profilo, Informazioni e Ultimo stato visto”. Secondo una pagina del Centro assistenza di WhatsApp sull’argomento, le tue impostazioni sulla privacy, a meno che non vengano riconfigurate, consentono quanto segue: Tutti gli utenti possono aggiungerti ai gruppi. I contatti possono visualizzare gli aggiornamenti di stato. Tutti gli utenti possono visualizzare le conferme di lettura, l’immagine del profilo, l’ultima visualizzazione e le informazioni sulle informazioni. Ma se scegli di configurare le nuove impostazioni sulla privacy di WhatsApp, avrai un maggiore controllo su chi può visualizzare le suddette informazioni sul profilo. Le informazioni del profilo come la tua foto, Ultimo visto, Informazioni su e lo stato possono essere regolate su una delle quattro opzioni di privacy: Tutti, I miei contatti, I miei contatti tranne e Nessuno. In sostanza, tutte queste opzioni ti consentono di scegliere la visibilità delle informazioni del tuo profilo in base al pubblico a cui vorresti accedervi. Vale la pena notare, tuttavia, che queste nuove impostazioni sulla privacy presentano alcuni avvertimenti: non condividere il tuo ultimo visto significa che non puoi vedere l’ultimo visto degli altri. WhatsApp non offre un modo per regolare “chi può vedere quando sei online o digitando…” Oltre a selezionare chi può visualizzare le informazioni del tuo profilo, WhatsApp ti consente anche di decidere chi può visualizzare le conferme di lettura e chi può aggiungerti ai gruppi. La mancata condivisione delle conferme di lettura comporta anche l’impossibilità di visualizzare le conferme di lettura degli altri. Le chat di gruppo offrono ancora conferme di lettura indipendentemente dalle tue impostazioni. Se uno dei tuoi amici non ha abilitato le conferme di lettura, ciò ti impedisce anche di vedere “se hanno visualizzato i tuoi aggiornamenti di stato”. Su Android e iOS, puoi accedere a queste impostazioni andando su Impostazioni > Account > Privacy.

[CREDIT PHOTO: ITALY PHOTO PRESS]