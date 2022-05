Waymap è la nuova app per aiutare i non vedenti a navigare sui mezzi pubblici che debutterà presto a Washington

Verrà lanciata oggi in una stazione della metropolitana di Washington Waymap, l’app progettata per aiutare i non vedenti ad utilizzare i mezzi pubblici. Waymap è l’app che ha l’obiettivo di estendere le opzioni di viaggio per non vedenti e ipovedenti con tracce audio dettagliate che dovrebbero essere accurate fino a 3 piedi (0,9 metri) durante un viaggio. L’app non si basa sul GPS e, dunque, è in grado di funzionare indipendentemente dalla potenza del segnale del dispositivo cellulare. Waymap carica dati cartografici precisi su uno smartphone e utilizza, poi, i sensori di movimento presenti nello stesso per offrire agli utenti indicazioni dettagliate per spostarsi e viaggiare.

Leggi anche > L’app che ti aiuta a capire quali sono i profili fake

Waymap è l’app che supporta i non vedenti permettendo loro di accedere con semplicità a varie opzioni di viaggio

Il sistema di trasporto pubblico di Washington Metro, Verizon Communications (VZ.N) – che ha fornito sostegno tramite il suo programma di accelerazione delle start-up -, e il fondatore dell’app, promuoveranno il lancio a Washington in una conferenza stampa di oggi. Sul portale online si legge: «Lancio dell’app Waymap alla stazione ferroviaria di Brookland Waymap, un’app di navigazione accessibile, in collaborazione con la Washington Metro Area Transit Authority e il Columbia Lighthouse for the Blind, sta lavorando per rendere DC più accessibile e inclusiva. Waymap verrà lanciato a Washington, la sua prima sede negli Stati Uniti, martedì 24 maggio alle 11:30 ET presso la stazione della metropolitana di Brookland (vicino all’area di prelievo/sbarco degli autobus). Ci piacerebbe che tu partecipassi». Anche sul profilo Twitter di VZ.N viene annunciato il lancio: «Il nostro partner @WaymapOrg sta lavorando con il @wmata e il Columbia Lighthouse for the Blind per rendere DC più accessibile e inclusiva. Scopri di più al lancio di domani».

Our partner @WaymapOrg is working with the @wmata and the Columbia Lighthouse for the Blind to make DC more accessible and inclusive. Learn more at tomorrow’s launch. Details & RSVP here: https://t.co/bryL3AXJhh pic.twitter.com/vXzkPA9tpt — Verizon Policy (@VerizonPolicy) May 23, 2022

«La mobilità non è un lusso», ha dichiarato Tom Pey, fondatore e CEO di Waymap, che è cieco e sostiene che le altre app non siano sufficientemente precise. Pey aggiunge che la mobilità: «In effetti, è un diritto umano». Secondo lo stesso, i viaggiatori ciechi sono costretti, spesso, ad effettuare gli stessi percorsi da casa poiché fanno affidamento sulla memoria per spostarsi e mancano di fiducia: «Invece di 2,5 percorsi puoi fare 25 percorsi, 250 percorsi», ha dichiarato Pey, che ha aggiunto che «Ciò consentirà a più persone di diventare più indipendenti – di non dover fare affidamento su familiari e amici – e di utilizzare i mezzi pubblici come tutti gli altri». Waymap verrà distribuita in varie fasi per avere il tempo di perfezionarla ed implementarla, entro settembre prossimo, in un massimo di 30 stazioni ferroviarie della metropolitana e quasi 1.000 fermate di autobus e, entro l’inizio del 2023, nell’intero sistema metropolitano. Dennis Anosike, CFO di Metro, ha affermato che: «Fa parte della nostra missione rendere Metro accessibile a tutte le persone in ogni ceto sociale». Tom Pey ha, infine, dichiarato che sarebbe felice di sapere che altre persone a Washington senza disabilità visive, alla fine, si serviranno dell’app per avere indicazioni stradali migliori e mappe più dettagliate: «In realtà stai donando i tuoi passi a una persona non vedente».