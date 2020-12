Esisteva una app per organizzare secret party

È stata lì, a disposizione di tutti per molto tempo. Ora, però, Apple è corsa ai ripari cancellando dal proprio App Store l’applicazione Vybe Together. Di cosa si trattava? Per spiegare bene e contestualizzare occorre partito dallo slogan utilizzato da chi ha creato questa piattaforma: «Get your rebel on. Get your party on». In sintesi, dunque, si trattava di un’applicazione che, vista la situazione pandemica a livello mondiale, si è trasformata in un modo per organizzare party segreti in tempo di Covid.

Ora non esiste più. Dopo la denuncia di un giornalista del New York Times, Taylor Lorenz, che aveva realizzato un vero e proprio reportage virtuale all’interno di Vybe Together, Apple ha acceso i riflettori sul reale utilizzo di questa applicazione: in tantissimi utenti avevano organizzato feste in casa violando le norme sanitarie. Il tutto utilizzando quella piattaforma in cui ci si poteva mettere d’accordo sui tempi, modi e temi delle varie serate.

Some terrible people built a whole app for finding and promoting COVID-unsafe large, indoor house parties and they're using TikTok to market it to millions of ppl. — Taylor Lorenz (@TaylorLorenz) December 29, 2020

Vybe Together, l’app per i secret party cancellata da Apple

Ovviamente, allo stato attuale delle cose non è possibile ricondurre il numero di feste segrete organizzate attraverso l’app Vybe Together, né se tutto ciò sia arrivato anche in Italia. Sta di fatto che quell’applicazione – nata in tempi diversi rispetto a quelli che stiamo vivendo – ha cominciato ad essere molto utilizzata proprio negli ultimi mesi, in un periodo in cui le restrizioni sono molto rigide non solo in Italia. Ma si Instagram la pagina ufficiale non demorde.

Un post condiviso da Vybe Together (@vybetogether)

Chissà se tornerà in auge. Ma stavolta Apple è stata già avvisata.