Come funziona il voto (su SkyVote) del nuovo Statuto M5S

La prima trasmigrazione da Rousseau a SkyVote è avvenuta qualche settimana fa, con gli iscritti al MoVimento 5 Stelle (o MoVimento 2050, come campeggia oggi sul nuovo logo) che hanno scelto il nome della candidata sindaca di Torino per il post-Appendino (scelta ricaduta su Valentina Sganga). Dal 2 agosto (fino alle 22 del 3 e, in seconda convocazione, nei giorni del 5 e 6 agosto) il M5S si ripete con un voto ancor più importante per la nuova vita – esistenza e sussistenza politica – dei pentastellati. Il voto sul nuovo Statuto M5S, infatti, si sta svolgendo in queste ore proprio sulla nuova piattaforma che segna il prima cambio di passo rispetto all’Era Casaleggio (padre e figlio).

LEGGI ANCHE > Adesso è ufficiale: il nuovo Statuto M5S si voterà su SkyVote

Una votazione riservata – come da tradizione – agli iscritti. Cioè a tutti coloro i quali si erano iscritti alla vecchia piattaforma Rousseau (messa a disposizione dell’omonima Associazione guidata da Davide Casaleggio). Proprio loro hanno ricevuto, nei giorni scorsi, comunicazioni via sms e via mail. In particolare, tramite posta elettronica (all’indirizzo utilizzato per la registrazione originaria) è stato inviato il link per accedere alla pagina del cloud SkyVote e procedere con il voto nuovo Statuto M5S. E da lì si devono confermare le credenziali, partendo dalla conferma delle ultime cinque cifre del proprio numero di telefono.

Poi si prosegue con la lettura del modello sulla privacy Policy. Per poter procedere nelle operazioni occorre scorrere l’intero documento e poi cliccare sul tasto “Avanti”.

Pronti per il voto nuovo Statuto M5S? Ancora no. Il procedimento, prima di poter esprimere la propria preferenza, prevede un ulteriore passaggio.

Un passaggio obbligatorio che arriva come terzo step: la conferma (non si può far altro, se non tornare indietro qualora qualche dato non fosse corretto) di nome, cognome, indirizzo email e numero di telefono.

Voto nuovo statuto M5S, fino a stasera su SkyVote

Poi, finalmente, si arriva alla schermata del quesito: «Approvi la proposta di modifica dello Statuto, contenente anche la carta dei principi e dei valori, visionabile sul sito www.movimento5stelle.eu (qui il testo, ndr) e di contestuale revoca della deliberazione assembleare del 17 febbraio 2021?».

Poi basterà cliccare su “sì” o “no” e procedere con la conferma della propria preferenza cliccando su “Invia Voto”. Qualora ci fosse un ripensamento, si può cliccare su “annulla”.

Ma il viaggio all’interno del voto nuovo Statuto M5S non è ancora finito. Subito dopo aver confermato la propria preferenza, si verrà rimandati a una pagina in cui inserire il codice OTP che, subito dopo aver cliccato su “Invia Voto”, è stato inviato al proprio numero di telefono.

Dopodiché, finalmente, il gioco è fatto. Il passaggio successivo è la ricevuta di voto con una stringa alfanumerica.

Il tutto sarà inviato anche all’indirizzo email utilizzato in fase di registrazione. Dopodiché non resterà solo che attendere il risultato finale della prima convocazione (sto al voto alle 22 del 3 agosto) e della seconda convocazione (6 e 7 agosto, dalle 10 alle 22). Poi si saprà, forse, la nuova indicazione politica di un MoVimento sempre più partito politico.