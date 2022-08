Il volo di Nancy Pelosi a Taiwan è il più seguito di sempre (da quando l’uomo inventò internet)

La curiosità era morbosa e i numeri lo hanno confermato: il volo di Nancy Pelosi, la speaker della Camera dei rappresentanti negli Stati Uniti, a Taiwan non è stato solo uno dei viaggi più seguiti (per ovvi motivi storico-politici in anni in cui le tensioni si percepiscono a livello epidermico) dai quotidiani e dagli organi di informazioni, ma anche quello ad aver ottenuto più visualizzazioni a livello virtuale. A fornire questo dato è stato il noto portale FlightRadar24 che offre agli utenti tutti gli spostamenti di tutti gli aerei del mondo.

Una curiosità legittima, visto che la decisione di Nancy Pelosi di andare a Taiwan è stata accompagnata da moltissime polemiche tra Cina e Stati Uniti e con le tensioni tra i due Paesi per via di equilibri geopolitici molto labili. Sta di fatto che, al netto di questioni socio-politiche, quel che è avvenuto ieri su FlightRadar24 rappresenta un unicum che dà una dimensione ancor più specifica di questo viaggio.

SPAR19 now in Taiwan airspace. pic.twitter.com/WvTvIYDGlg — Flightradar24 (@flightradar24) August 2, 2022

Il volo SPAR19 era partito dalla Malesia, da Kuala Lumpur, ed è atterrato a Taipei. Durante i lunghissimi frangenti di questo tragitto, durato ben sette ore, si sono collegate – almeno per seguire uno spezzone del viaggio – quasi 3 milioni (2,92, per l’esattezza) di utenti.

Volo Nancy Pelosi a Taiwan il più seguito nella storia di Flightradar24

Abbonati e non abbonati. E per questo motivo, FlightRadar24 ha dovuto implementare i propri sistemi per consentire al sistema di non andare in down. Ovviamente, però, qualche problematica c’è stata. Sta di fatto, però, che quel lungo volo dalla Malesia a Taiwan non è assolutamente passato inosservato e i curiosi utenti di tutto il mondo hanno potuto seguire passo dopo passo, miglio dopo miglio, il volo di Nancy Pelosi verso Taipei.