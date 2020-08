Primo storico volo tra Israele ed Emirati, la Casa Bianca festeggia la svolta mediorientale

Ha scritto la storia il volo Israele Emirati decollato lunedì mattina dall’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv con destinazione Abu Dhabi. Il primo volo commerciale diretto tra i due Paesi ha infatti trasportato la delegazione israeliana che avvierà le trattative bilaterali con il governo degli Emirati in vista della firma dell’accordo di pace tra i due Paesi. Un’intesa che, secondo fonti diplomatiche non ancora confermate, potrebbe arrivare a Washington già a metà settembre dando una spinta enorme al presidente Trump alla vigilia delle elezioni.

L’importanza per la Casa Bianca del volo Israele Emirati

Un volo così importante che nessuno dei passeggeri ha perso l’occasione per un selfie sul volo della El Al, la compagnia israeliana che ha operato lo storico volo Israele Emirati e che si occuperà anche del volo di ritorno. Tra coloro che hanno voluto condividere sui social la propria presenza sul primo aereo di linea israeliano a sorvolare lo spazio aereo saudita, grazie anche all’eccezionale autorizzazione concessa da Riad che dice molto sui possibili nuovi assetti mediorientali dopo l’accordo di normalizzazione tra Israele ed Emirati Arabi Uniti annunciato lo scorso 13 agosto, c’era anche Jared Kushner, consigliere e genero del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Con lui, sul Boeing 737 dotato di sistema antimissilistico della El Al, c’erano anche il consigliere della Casa Bianca per la Sicurezza nazionale, Robert O’Brien, e gli inviati di Trump in Iran e Medioriente, Brian Hook e Avi Berkowitz. “Questo primo volo diretto indica la strada per un nuovo, storico viaggio per tutto il Medioriente” ha detto Kushner prima di salire sull’aereo, ricordando che “il futuro non deve essere predeterminato dal passato”e che “Pace e prosperità sono un traguardo possibile”.

History Made! #BTS Jared and NSA O’Brien on the 1st commercial flight ever between Israel and the United Arab Emirates! 🇮🇱🇦🇪🇺🇸 pic.twitter.com/kdAHHtsRCs — Ivanka Trump (@IvankaTrump) August 31, 2020

Le reazioni politiche al volo Israele Emirati

Presenti sul volo anche dieci direttori di ministeri ed esperti in settori come aviazione civile, cyber, innovazione e fintech mentre una delegazione dedicata solamente alle questioni di sicurezza e difesa partirà separatamente nei prossimi giorni. Ad accogliere la delegazione israeliana, guidata dal consigliere per la Sicurezza nazionale di Tel Aviv, Meir Ben Shabbat, c’era il ministro degli Esteri emiratino Anwar Gargashil in quella che il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha definito una “giornata storica” mentre invitava una delegazione di Abu Dhabi nello Stato ebraico. La conferma di un’intesa che non piace invece alla parte sciita della regione, con il primo ministro palestinese Mohammad Shtayyeh che si è detto “profondamente addolorato” per l’evento ricordando che l’atterraggio di un aereo israeliano negli Emirati è “una chiara violazione” della “posizione araba sul conflitto arabo-israeliano”.