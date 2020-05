Amazon Prime Video continua ad aggiungere contenuti di altissima qualità al suo catalogo ed oggi arriva Voglio mangiare il tuo pancreas, capolavoro d’animazione giapponese firmato dal regista Shinichiro Ushijima e tratto dal romanzo omonimo di Yoru Sumino. Il film arrivato nei cinema italiani grazie a Dynit per pochi giorni nelle uscite evento Nexo Digital ora è disponibile per tutti sul servizio di streaming. Si tratta di un’aggiunta importante, che permette ad Amazon Prime Video di ampliare la sua offerta dell’animazione giapponese in cui Netflix è molto avanti grazie all’ampio catalogo dello Studio Ghibli.

L’avvincente storia di Voglio Mangiare il tuo Pancreas racconta del ritrovamento, da parte di uno studente delle superiori, del diario di una compagna di classe, Sakura Yamauchi. Ma quel diario custodisce un segreto, perché Sakura soffre di una gravissima malattia pancreatica. I suoi giorni sono contati, ma la ragazza ha deciso di affrontare la tragedia con leggerezza e allegria, e il suo compagno, custode del segreto, decide così di trascorrere sempre più tempo con lei… Nonostante i due abbiano personalità agli antipodi, quel tremendo segreto li avvicinerà sempre più.

Nel cast dei doppiatori italiani di Voglio Mangiare il tuo Pancreas troviamo Giulia Franceschetti (Sakura Yamauchi), Mirko Cannella (Haruki Shiga), Lucrezia Marricchi (Kyōko), Lorenzo De Angelis (Takahiro), Paolo Vivio (Gomma), Laura Cosenza (madre di Haruki), Giò Giò Rapattoni (madre di Sakura).