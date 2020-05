Lo Studio Ghibli per gli amanti dell’animazione in tutto il mondo è da sempre l’alternativa più affascinante alla Disney. Le sue storie ci hanno appassionato nel corso degli anni e il suo fondatore Hayao Miyazaki ha voluto fortemente l’apertura del Ghibli Museum nel 2001, a cui si aggiungerà prossimamente il grande parco divertimenti sempre in Giappone.



La caratteristica del museo dedicato alle opere dello Studio Ghibli è che non sono reperibili immagini al suo interno, dato che è severamente vietato effettuare qualsiasi tipo di riprese video o scattare foto. Ora però arriva un grande regalo è un’opportunità per i fan di tutto il mondo: lo Studio Ghibli ha deciso di aprire per la prima volta nella storia le porte del museo con dei tour virtuali sul canale YouTube.

Il museo si trova a Mitaka, nei pressi di Tokyo ed è diventato una tappa fissa per quanti si recano che n viaggio in Giappone dato che lo Studio Ghibli è diventato un simbolo della cultura del Sol Levante e non soltanto dell’industria cinematografica. Ora il museo mette a disposizione di tutti dei piccoli tour virtuali per dare la possibilità di vivere un’assaggio della propria magia comodamente da casa. Il museo dello Studio Ghibli è chiuso a causa dell’emergenza coronavirus, ma è anche un’occasione unica per via dei diversi mesi di anticipo con cui bisogna prenotare per poter accedere al museo dato che i biglietti sono molto richiesti.

Sul canale YouTube ufficiale dello Studio Ghibli Museum sono state pubblicate a partire dal mese di aprile e a cadenza settimanale alcuni brevi video da 30’’ che mostrano gli interni del museo, permettendoci così di entrare nelle sale dove possiamo trovare schizzi, ma anche riproduzioni dei personaggi più amati come Totoro e Gattobus. Nel museo c’è un’aria permanente dedicata alla realizzazione dei film, mentre un’altra varia di volta in volta in base alle uscite cinematografiche dello studio. Quello nel museo dello Stidio Ghibli è un vero e proprio viaggio nell’arte, tanto che nel cinema privato all’interno è possibile assistere a dei film rari ed in alcuni casi non visibili in altro luogo.

I video saranno visibili sul canale YouTube fino alla fine dell’emergenza, poi saranno rimossi pertanto affrettatevi a vivere un magico viaggio nel mondo dello Studio Ghibli.