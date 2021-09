Perché non bisogna cliccare sul link «Facebook consente agli utenti di visualizzare le visite al profilo»

Una cosa è sicura: non bisogna cliccare sul link «Facebook consente agli utenti di visualizzare le visite al profilo», anche se sei stato taggato da un tuo amico di vecchia data (che, spinto dalla curiosità, può aver cliccato prima di te sul link stesso). A ondate periodiche – vista la continua circolazione di questo link su Facebook – capita di venir taggati in un post che, tra le altre cose, genera anche un commento in maniera automatica.

Visualizzare visite a Facebook, l’app è fraudolenta

Il commento in questione, che serve addirittura a invogliare ancora di più il click al link fraudolento, presenta sempre la stessa formula: «È davvero divertente vedere quanti volti familiari curiosano sul mio profilo Guarda tu stesso chi visita il tuo!». Cosa sta succedendo? Come nei casi più noti di phishing, si utilizza un link fraudolento per avere accesso a una serie di dati personali che vengono poi utilizzati da chi ha messo in circolazione queste applicazioni.

Non esiste un modo per visualizzare le visite al profilo di Facebook. Questo è un assunto che la stessa azienda di Menlo Park ha ripetuto più volte nel corso del tempo. Certo, si possono vedere – ma questo è intuitivo – i commenti e i like lasciati dalle persone della propria cerchia di amici al proprio post, oppure – quando si pubblica una storia su Facebook – il social network fornisce un elenco delle persone che l’hanno visualizzata (da qui, si può avere una idea di massima su chi, normalmente, è interessato agli aggiornamenti del tuo profilo). Ma non c’è un modo per scoprire se qualcuno, nella sua barra di ricerca, digita il tuo nome e – senza compiere alcuna azione esplicita sul tuo profilo – effettua una navigazione tra i tuoi vecchi post o tra le tue vecchie foto.

Come risolvere il problema dopo aver cliccato sul link

Una volta che si clicca sul link, automaticamente, si genera il post e il commento che abbiamo riportato in precedenza, inserendo tag a un nutrito gruppo di amici (credenziale che, normalmente, viene richiesta da questa app fraudolenta al momento del click sul link). A quel punto, si entra in un loop in base al quale il post viene riproposto a intervalli periodici. La soluzione per fermare tutto questo può essere rappresentata da una serie di azioni di igiene informatica: eliminare il tag dal primo post che ci ha coinvolti, disinstallare l’applicazione sul proprio profilo Facebook (occorre seguire il percorso Impostazioni e privacy > Impostazioni > App e siti web) e modificare le password del proprio account.