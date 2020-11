La Danimarca ucciderà tutti i visoni perché sospettati di aver trasmesso all’uomo un coronavirus modificato

La quantità di visoni in Danimarca supera di oltre tre volte il numero degli abitanti nel Paese. Se nella nazione del nord Europa, infatti, vivono poco più di 5 milioni di persone, la popolazione dei visoni è di 17 milioni di esemplari e gli allevamenti servono per realizzare pellicce e altri capi di abbigliamento. Tutta la popolazione nazionale dei visoni rischia ora di essere abbattuta in pochi giorni, perché è stato scoperto che l’animale ha trasmesso agli uomini una forma modificata di coronavirus che potrebbe respingere il vaccino così come è stato concepito e sperimentato fino a questo momento.

Visoni in Danimarca, 17 milioni di esemplari verranno abbattuti

Secondo il ministro della Salute danese Magnus Heunicke, metà dei 783 casi di COVID-19 nelle persone nel nord della Danimarca «è legata» ai visoni. Tra queste persone, almeno 12 sono state dichiarate positive a una forma mutata geneticamente di coronavirus, diversa rispetto a quella conosciuta fino a questo momento. Il governo ha deciso di impiegare addirittura l’esercito per portare a termine questo abbattimento, perché il fenomeno ha delle dimensioni troppo vaste per essere gestito dai singoli allevamenti.

Come si è arrivati alla decisione di abbattere i visoni in Danimarca

Del resto, l’abbattimento dei visoni non è un fenomeno isolato nel corso di questa epidemia di coronavirus. Già nei mesi scorsi, in altri Paesi europei (come i Paesi Bassi, ma anche la Spagna) avevano assistito all’abbattimento degli animali da pelliccia proprio per le stesse motivazioni rilevate in Danimarca. Anche l’Organizzazione Mondiale della Sanità si è detta consapevole di quanto accaduto nel Paese del nord Europa e sta monitorando la situazione al fine di comprendere quanto possa essere grave ed esteso il fenomeno della mutazione di coronavirus.

In assenza di studi ufficiali, si è deciso comunque di procedere con l’abbattimento degli esemplari, perché il governo danese ha ritenuto che questa tipologia di virus potrebbe combattere gli anticorpi che i vaccini fanno sviluppare. Una situazione border line in cui il governo ha deciso di non rischiare. Con buona pace non soltanto dei visoni, ma anche di tutte le aziende danesi che sviluppano ricavi e indotti importanti in questo settore.