Il video virale della prof e sindaca di Porto Empedocle che si fa piastrare i capelli in classe

Si tratta di un contenuto video frutto delle riprese di uno studente della classe cui Ida Carmina, sindaca in quota 5Stelle e docente, stava facendo lezione alla sua classe delle superiori. Il video è stato condiviso su WhatsApp e, vista la singolarità e l’innegabile gravità del fatto, è diventato presto virale balzando agli onori di cronaca. Il filmato mostra la donna mentre fa lezione alla sua classe e si fa acconciare i capelli con una piastra da una degli alunni. Le critiche non tardano ad arrivare non risparmiando toni offensivi sulle sue pagine social.

Il video prof piastra



Nel video, che ormai è finito su YouTube, si vede la professoressa che interagisce con gli altri alunni mentre spiega e una di loro – della quale non si vede il volto – farla la piastra mentre parla. La scena deve essere sembrata surreale anche ai ragazzi, tanto che qualcuno ha deciso di filmarla e, una volta condiviso il video, la viralità è arrivata quasi subito. C’è chi ha difeso la docente, affermando che «lei è così. la vedi sempre in paese a parlare con le persone, anche con i suoi studenti che incontra in strada. La trovi seduta sulla panchina tra gli altri cittadini a parlare di tutto. Lo ha fatto senza alcuna malizia». Ciò non toglie la gravità del comportamento, che risulta assolutamente fuori luogo in un’aula scolastica.

Ida Carmina «amareggiata per le critiche»

La professoressa e sindaca non ha toccato la questione su nessuno dei suoi profili social ma le critiche continuano ad arrivarle da più parti, compresa la stampa locale. Ai giornalisti che le hanno domandato un commento sulla vicenda la sindaca appartenente al Movimento 5 Stelle non ha rilasciato alcun commento, dicendosi solamente «amareggiata per le critiche». Nella cittadina sulla costa sud della Sicilia, in provincia di Agrigento, non si parla d’altro però.