Il video di Gabriele Micalizzi è l’esatta sintesi delle aspettative disattese del 2020

Sconforto e risate isteriche. Questa l’alternanza di emozioni vedendo il video realizzato da Gabriele Micalizzi – celebre fotoreporter che, tra le altre cose, ha lavorato in Siria, dove è stato ferito dallo Stato Islamico – e Omar Cristalli per Rolling Stone. Si tratta di un montaggio dolce e amaro che prende l’oroscopo di Paolo Fox 2020 e lo mette in rapporto con quello che è effettivamente stato. Il risultato, quel video oroscopo Paolo Fox 2020, potrebbe (decisamente) far passare la voglia a quelli che, in queste ore, gridano a gran voce sui social che vogliono l’oroscopo Paolo Fox 2021.

Il video oroscopo Paolo Fox 2020 che fa ridere e piangere allo stesso tempo

Un post condiviso da Gabriele Micalizzi (@gabrielemicalizzi)

Come alla fine di ogni anno, anche per il 2020 Paolo Fox ha fatto un oroscopo che – se risentito ora, alla luce di quanto abbiamo affrontato quest’anno – non può che scatenare un confronto tra come sarebbero dovute andare le cose e come sono andate in realtà. Dalle risate che suscitano i video dai balconi, tra un “ce la faremo” e l’altro, si arriva ai momenti di totale disagio come quando Paolo Fox ha definito il 2020 l’anno perfetto per sposarsi e spostarsi e i frammenti di video immediatamente successivi sono la tristemente celebre sposa travolta dall’esplosione di Beirut e alcuni degli annunci dei telegiornali da tutto il mondo sulla prima volta ce le frontiere dell’Italia sono state chiuse per via del coronavirus.

Siamo sicuri di volere l’oroscopo Paolo Fox 2021?

A tutti quelli che, in queste ore, gridano a gran voce per avere l’oroscopo Paolo Fox 2021: siamo sicuri di volerlo davvero? Dopo un anno del genere, come è normale che sia, tutti potremmo – anche segretamente e a giusta ragione – stare accarezzando l’idea che a partire dalla mattina di domani le cose cambieranno, sperando in una magia. La solita svolta dell’anno nuovo che tutti conosciamo, quella fatta di buoni propositi da mantenere nel 2021 e di cose da lasciare nel 2020. La situazione che viviamo ora, come tutti sappiamo bene, non svanirà però da un giorno all’altro. Aspettando l’oroscopo di Paolo Fox o qualsiasi altro, nel mentre, ricordiamo solo che tanto di come andrà il prossimo anno lo decideremo noi con i nostri comportamenti – sia in termini di coronavirus che per tutto il resto –.