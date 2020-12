Attenzione alla truffa Whatsapp di Capodanno con codice a sei cifre

Per finire l'anno in bellezza vediamo come evitare di diventare preda di un virus Whatsapp che sta mietendo parecchie vittime

Le segnalazioni di persone rimaste vittima della truffa Whatsapp Capodanno 2021 sono tante. Si tratta di un virus che blocca Whatsapp andando a sfruttare un codice di 6 cifre. Chi ne cade vittima non solo si vede bloccare il profilo Whatsapp ma tutti i suoi dati, le sue conversazioni, i media e quello che viene conservato sul sulla chat sono alla mercé degli hacker. Vediamo insieme come funziona questa truffa e come evitare di caderci così da evitare tutti i problemi connessi al furto di dati sensibili e al blocco del proprio account.

Truffa Whatsapp Capodanno: come funziona

Della questione hanno già precedentemente parlato Ansa e Bufale.net, considerata la portata della truffa Whatsapp Capodanno della quale è rimasto vittima anche Gianpietro Maffoni, sindaco di Orzinuovi – provincia di Brescia – e senatore di Fratelli d’Italia. La truffa vede la vittima preda di un potenziale hacker che finge, su Whatsapp, di essere una persona a noi vicina. Tutto parte dal truffatore che contatta Whatsapp inoltrando una richiesta – a nome nostro – come se avessimo cambiato il device di riferimento per il nostro account. La vittima riceve un vero messaggio da parte dell’assistenza Whatsapp con un codice a sei cifre, quello che solitamente utilizziamo per attivare il nostro account Whatsapp su un altro smartphone.

Conoscente o parente che contatta da numero sconosciuto

Il truffatore, a quel punto, ci contatterà sfruttando un numero diverso da quello del conoscente o parente impersonato ma utilizzando la sua immagine profilo. Il truffatore, spacciandosi per una persona a noi vicina, chiederà quel codice a sei cifre autentico ricevuto su Whatsapp. Se la vittima, ingenuamente, dovesse fornirlo a quel punto l’hacker prenderà il controllo dell’account e avrà accesso a tutti i dati e i materiali contenuti nella chat. Il solo modo per venirne fuori, a quel punto, è disinstallare l’applicazione appena possibile rischiando però di perdere tutti i dati, che comunque saranno già stato trafugati.