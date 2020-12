Il 2020 è stato l’anno di Mario Draghi (a sua insaputa)

C’è un nome che riecheggia nel mondo reale, ma anche in quello virtuale: Mario Draghi. L’ex Presidente della BCE è stato citato in questo lungo e difficile anno innumerevoli volte. Dai politici ai quotidiani, senza tralasciare i social che son sempre di più la cartina di tornasole degli umori italiani. E da qualche giorno circola anche la (non) notizia di Renzi vuole Draghi al posto di Giuseppe Conte a Palazzo Chigi: insomma, qualora cadesse questo esecutivo per mano di Italia Viva, l’ex segretario del PD proporrebbe un terzo governo all’interno della stessa legislatura, ma guidato dall’economista.

In attesa di capire le prossime mosse sullo scacchiere politico italiano e capire se il 2021 sarà veramente il suo anno, gli ultimi 365 giorni hanno mostrato come la rete abbia cercato, quasi compulsivamente, notizie su Mario Draghi lungo questo 2020. Questo lo schema degli ultimi 5 anni di ricerche mostrato da Google Trends.

La prima piccola impennata nelle ricerche è arrivata tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre del 2019: un qualcosa di fisiologico visto il suo addio alla BCE.

Renzi vuole Draghi, ma il 2020 è già stato il suo anno (a sua insaputa)

Poi il picco, con l’attenzione mediatica quasi morbosa tra i mesi di marzo e aprile. Lì le ricerche su Mario Draghi si sono intensificate, anche dopo che il suo nome è stato fatto circolare per l’ipotesi di un governo al posto del Conte-2. Ma non accadde nulla di tutto ciò e ancora oggi, 31 dicembre 2021, quel che in molti italiani avevano sperato non si è avverato. Ma ora con la notizia di Renzi vuole Draghi, il nome dell’ex Presidente della Banca Centrale Europea torna sulla bocca di tutti. Chissà se il 2020, il suo anno virtuale, si trasformerà in realtà nel 2021.

(foto di copertina: da Google Trends)