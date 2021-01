La storia del video virale del marito che filma la moglie e il suo amante fuori da un hotel di Palermo

La storia del marito tradito che becca la moglie e l’amante fuori dall’Hotel Eufemia di Isola delle Femmine è diventata virale, con oltre 70 mila visualizzazioni su YouTube e zero rispetto per la privacy dei soggetti coinvolti. Più di una testata si è occupata del video del presunto tradimento, provando a spiegare la storia e la viralità della diretta. Tutto è cominciato quando in rete è finito il video che mostrava un uomo cogliere in flagranza la propria moglie e il suo amante che uscivano da un hotel – l’Eufemia, appunto -; l’uomo che filma li accusa, offendendoli pesantemente, e la moglie domanda che cosa ci faccia lì. Da tutto questo è nato il caso dell’hotel Eufemia, subissato da chiamate di persone che volevano capire di più di questa storia o, semplicemente, prendere in giro la struttura.

Video Hotel Eufemia, creato canale YouTube

Abbiamo provato a contattare la struttura per capire qualcosa di più su quello che è diventato un vero e proprio caso social con la creazione di un canale YouTube ad hoc nel quale compaiono video divertenti che assegnano ruoli ai personaggi della storia e scorrimenti di chat. In nessuno di questi casi viene rispettata la privacy dei soggetti coinvolti, con volti e nomi non oscurati in nessun caso – a partire dal primo video diventato virale -. L’intenzione era – almeno all’inizio – ricoprire di vergogna quella moglie e quell’amante ma con il canale YouTube creato appositamente sembra che si cerchi di cavalcare la notorietà di quel primo video.

Hotel vittima?

L’hotel, vittima in questi giorni dopo la diffusione del video di scherzi telefonici, potrebbe aver smesso di rispondere proprio per questo. Si fanno strada due possibilità: l’hotel vittima di una storia – vera o inventata – per creare contenuti virali e ottenere notorietà sui social; l’hotel vittima compiaciuta che, come riporta Palermo Live, ha ricavato un bel po’ di pubblicità da questa storia. Se è vero che in tanti hanno chiamato per fare scherzi telefonici, come ha confermato il dipendente, è altrettanto vero che tanti che prima non avevano idea dell’esistenza dell’hotel ora lo conoscono. Un aiuto che, in tempi di pandemia e visto il turismo alberghiero in calo, non è da sottovalutare.