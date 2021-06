La pesante aggressione degli anti-lockdown al giornalista della BBC fa scattare un’indagine

«Spaventoso e angosciante»: così è stato definito quanto successo e documentato a Nick Watt, giornalista senior della BBC, da parte del ministro degli Interni del Regno Unito. I fatto che si vedono nel video che sta facendo il giro del mondo risalgono a lunedì sera e hanno come protagonisti, oltre all’editore politico di BBC Newsnight, la schiera di persone che stavano protestando contro le restrizioni. Nel Regno Unito, infatti, visti i dati relativi alla variante Delta Boris Johnson ha deciso di prolungare le restrizioni fino al 21 luglio. Il video del giornalista BBC aggredito mette bene in evidenza il livello di tensione che si sta vivendo nel paese.

Oh dear….. that’s such a shame…… pic.twitter.com/oi2UsjiPiy — Boomer”Jabby Dodger” Bex – organic human. (@rebecca_morgan) June 14, 2021



Giornalista BBC aggredito dagli anti-lockdown

I manifestanti anti-lockdown, come si vede nel video girato vicino al Parlamento, lo inseguono e gli vanno sotto in maniera minacciosa. Sono tanti, lo filmano, gli ostruiscono il passaggio e lo costringono a scappare via, rifugiandosi dietro le forze dell’ordine schierate. In molti, come si vede, manifestavano senza mascherina e non si sono fatti scrupoli rispetto al fatto di andare letteralmente a sputare a un centimetro dalla faccia di Nick Watt.

Il giornalista è stato identificato per via del pass che portava al collo e, tra le urla «vergognati» e «traditore», si è visto costretto a tornare indietro verso la polizia. Rivedendo il firmato la polizia, che ha aperto un indagine, ha affermato che ci sono una serie di reati compiuti dalle persone coinvolte. La BBC nella giornata di oggi ha definito quanto accaduto «totalmente inaccettabile» poiché «tutti i giornalisti dovrebbero poter svolgere il proprio lavoro senza intimidazioni o impedimenti».

Anche Boris Johnson ha definito «profondamente inquietante» il filmato

Una questione che fa scalpore, vista l’inequivocabile e documentata natura dell’aggressione, tanto che anche un portavoce del primo ministro Johnson ha riportato le sue parole: «Questo filmato è profondamente inquietante. I giornalisti non dovrebbero mai affrontare quel tipo di comportamento. Mentre il diritto di protestare può essere fondamentale nella nostra democrazia, la violenza, le minacce e le intimidazioni come questa non sono mai accettabili», si legge sul Guardian.

Intanto proprio questo mese è in corso una consultazione da parte del governo per inquadrare un fenomeno di cui questo filmato è solo la punta. «La sicurezza dei giornalisti è fondamentale per la nostra democrazia», ha specificato il ministro dell’Interno Patel sottolineando che va compresa la portata della questione, ovvero la natura e il volume delle minacce che ricevono i giornalisti. Minacce ricevute per il solo fatto di svolgere il proprio mestiere. Il protagonista della disavventura ha ricevuto solidarietà sia da parte della politica che da parte dei colleghi.