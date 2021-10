No, Draghi non ha mai confermato un piano per il controllo delle persone con microchip

Questo video di Mario Draghi che gira negli ambienti social tra i complottisti è frutto di un intervento fatto dal Presidente del Consiglio lo scorso 20 ottobre in cui parla dello stato digitale del nostro paese. Un intervento nel quale la parte dedicata alle nuove tecnologie dura circa cinque minuti. Al video Draghi su microchip e intelligenza artificiale che gira sui social ne sono stati tagliati più della metà.

#Draghi alla Camera il 20 ottobre rivela tranquillamente del piano di digitalizzazione dell’uomo e dei microchip per il controllo totale degli esseri umani e delle imprese. Ascoltatelo attentamente e da questo delirio satanico prendiamo ancora più forza a dire NO.#NoGreenPass pic.twitter.com/GqaTuXln6l — 🦢🏹🧱Isαbεllα®🇮🇹 ❥✞‏ن (@ArmoniosiAccent) October 24, 2021



Il video Draghi su microchip che sembra alludere a chissà cosa

Come evidenzia Butac, questa versione da 2.20 minuti del video è diventata virale su svariate bacheche ed è stata pubblicata su diversi profili TikTok che ora hanno chiuso. Il risultato di questo taglio è che da Draghi vengono dette tutte quelle frasi che possono infastidire chi non ha una piena comprensione di tematiche di questo genere – basti pensare a tutte le persone adulte e anziane che hanno poca dimestichezza con digitalizzazione, intelligenza artificiale a affini -.

Come si vede nel video embeddato da Twitter, il tenore dei commenti è quello di chi crede che Draghi sia andato a spiegare un piano sul futuro italiano e del mondo fatto di transumanesimo, digitalizzazione umana, microchip e controllo totale delle persone mentre la gente dorme.

Cosa dice realmente Draghi in questo intervento

Come vi avevamo già raccontato, Draghi in questa occasione ha parlato dello stato della transizione digitale in Italia e dell’intenzione di colmare il grande «divario che ci separa dal resto d’Europa» per arrivare «a guidare la transizione digitale europea». Nei due minuti di discorso tagliati si parla di sicurezza cibernetica, servizi digitali, concorrenza, intelligenza artificiale.

Si parla della Agenzia per la cybersicurezza nazionale e dei suoi obiettivi. Insomma, tutte tematiche che sono difficili da capire per i non addetti ai lavori. Alla fine del discorso, però, Draghi afferma proprio il contrario di quello che viene lasciato intendere dai complottisti: l’Italia deve investire nell’intelligenza artificiale allo scopo di fare le sue regole ed evitare di subire quelle degli altri fornendo, così, un prodotto italiano agli italiani.

In particolare, Mario Draghi parla di autonomia tecnologica nell’ambito di semiconduttori e tecnologie quantistiche. «L’Europa è passata dal 44% della capacità globale di semiconduttori nel 1990 ad appena il 9% nel 2021», ha sottolineato, ed è proprio da questa dipendenza dalle forniture extra Ue che dobbiamo riuscire a emanciparci.