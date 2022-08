Viaggiare sostenibile è possibile grazie a realtà digital come Glooby | Viaggiare Informatici

Tra le facilitazioni digitali per viaggiare in maniera sostenibile c'è anche Glooby, come ci hanno raccontato le travel creator Gabriella Korchmaros e Karen Pinna

Viaggiare sostenibile è una di quelle tematiche che – per forza di cose, vista la situazione che stiamo vivendo con il riscaldamento globale – interessa sempre di più. Complice anche il ricambio generazionale, i giovani che viaggiano last minute e spendendo poco sono sempre più abituati a ricercare soluzioni che rispettino l’ambiente. Dall’inquinare il meno possibile con gli spostamenti allo scegliere strutture ricettive che rispettino determinati criteri, risulta sicuramente più facile e veloce trovare le soluzioni ideali a portata di smartphone con app e piattaforme dedicare. Di una di queste realtà, il motore di ricerca Glooby, ci hanno parlato Gabriella Korchmaros di @whereyouneedtobe e la travel creator Karen Pinna (@karenninalovelife su Instagram).

LEGGI ANCHE >>> Airbnb per alloggi particolari e partenze dell’ultimo minuto | Viaggiare Informatici

Glooby permette di viaggiare avendo un occhio di riguarda per l’ambiente

Quali sono le possibilità offerte da Glooby? La selezione, per esempio, dei voli più efficienti in termini di carburante e alberghi con etichetta ecologica: «Tramite questo sistema è possibile – ha spiegato Karen Pinna ai microfoni di Giornalettismo – fare scelte consapevoli su voli e hotel». Viene anche data la possibilità, tramite un calcolatore specifico, di capire quanta CO2 venga emessa nell’aria con uno specifico volo.

Nell’ottica dell’utilizzo del digitale per aumentare la sostenibilità – come dimostra la nascita di app e sistemi legati alla rete che permettono di fare scelte consapevoli in ogni ambito, non solo nel travel – avere la possibilità di sapere «la quantità di CO2 emessa e l’importo necessario per la compensazione». Come siamo messi in Italia quando si parla di hotel con etichetta ecologica, ovvero che rispettano le regole poste da Legambiente Turismo? Per quanto riguarda le città grandi, c’è sicuramente «Roma che, essendo la capitale d’Italia, fornisce ampia scelta ai viaggiatori».

«Ogni viaggiatore – in sostanza – può scegliere tra una miriade di hotel con etichetta ecologica», ci ha raccontato Karen Pinna, anche a seconda di quelle che sono le tematiche più importanti per lui.