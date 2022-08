La guida completa di Torino che funziona anche offline | Viaggiare Informatici

Consigli per torinesi (e non solo) sul profilo ddi Liliana Tossani e Fabio Finizio di theworldrhythm su Instagram. Insieme a Andrea Petroni di Vologratis, i due travel creator ci hanno raccontato come visitare Torino sfruttando gli strumenti digitali a nostra disposizione. Lo smartphone – come sempre – è a portata di mano e quindi il giro turistico digital della città di Torino è possibile con l’app Torino Guida. Partiamo da un presupposto fondamentale: Torino non è solo Mole! Spesso e volentieri, domandando alle persone cos’è che caratterizza Torino, la prima risposta è questa. Al massimo qualcuno fa riferimento al celebre Museo Egizio di Torino, il più importante al mondo dopo quello de Il Cairo. Esploriamo insieme ai travel creator le bellezze della città nel Nord Italia.

LEGGI ANCHE >>> Con Alto Adige Beacon Adventure si ha a disposizione un’escape room a cielo aperto | Viaggiare Informatici

Torino Guida Biglietti & Hotel per avere tutto a portata di mano

Perché chi ha esperienza sul territorio consiglia un’app del genere? In due parole: per la completezza e la possibilità di gestire, tramite la stessa applicazione, tutto ciò che è relativo al viaggio da organizzare a Torino. Raccontiamo la città partendo da un’informazione che non tutti sanno: se è vero che la città dei portici per eccellenza è la bella Bologna, anche Torino «vanta un porticato di diciotto chilometri», come ha raccontato la travel couple ai microfoni di Giornalettismo.

Le ragioni pratiche per organizzare il viaggio con l’app Torino Guida Biglietti & Hotel: «Risulta utilissima per prenotare i tour, gli hotel e vedere i ristoranti nelle vicinanze. C’è anche un audoguida». L’applicazione ha un plus ulteriore: può essere utilizzata anche senza connessione internet. «Pensiamo a tutti i turisti esteri che possono scaricare comodamente l’audioguida e possono usufruirne mentre sono in giro per Torino senza dover utilizzare internet». L’app ideale, insomma, per chi vuole sfruttare lo stesso sistema per organizzare ogni momento del viaggio.

Tra dettagliate mappe offline e contenuti di viaggio approfonditi, il punto forte sono anche i consigli di viaggiatori esperti.