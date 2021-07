Viaggiare in Egitto e fare una bella crociera sul Nilo è possibile anche adesso che c'è il Covid, basta sapere come organizzarsi

Chi ha detto che viaggiare in Egitto ai tempi del Covid 19 non conviene?

I viaggi in Egitto ai tempi del Covid si possono fare, basta scegliere la giusta modalità. Tra le più gettonate, quando si parla di visitare il paese delle piramidi, c’è sicuramente la crociera sul Nilo. In questo particolare momento storico possono venire una serie di legittimi dubbi sulla gestione della situazione: dalla sanificazione al distanziamento, dall’utilizzo delle mascherine alle regole nei vari ambienti della nave e non solo, è sufficiente sapere con chi muoversi.

Per capire come scegliere – tra i vari viaggi in Egitto, pacchetti e tour operator in rete – quelli più adatti alle proprie esigenze basta sapere dove guardare.

Cosa vale la pena visitare in Egitto

Perché scegliere l’Egitto per la prima vacanza post Covid? Perché sono pochi gli altri posti al mondo che offrono una tale varietà di bellezza in ogni ambito. Dalle città ai musei – sia al chiuso che a cielo aperto –, passando per la barriera corallina egiziana e per il maestoso Nilo. Un’esperienza unica che non comprende “solo” la grande capitale Il Cairo e le millenarie piramidi con la sfinge ma anche le coste del Mar Rosso tra Dahab e Sharm el Sheikh passando per Marsa Alam e senza dimenticare tutta la penisola del Sinai.

Come scegliere i migliori viaggi in Egitto

Optando per una crociera sul Nilo la soluzione migliore – per ragioni di sicurezza e di buona riuscita del viaggio – è affidarsi ad esperti di settore. Tra i tanti tour operator che disponibili sul mercato turistico, emergono sicuramente realtà come quella di Memphis Tours. Le fondamenta che devono stare alla base di un viaggio indimenticabile ci sono tutte: itinerari su misura a seconda delle esigenze, disponibilità di un servizio di assistenza h24, guide in italiano, esperienza dal 1955 e la possibilità, in tempi come questi, di cancellazione flessibile. La ciliegina sulla torta? Il parere di migliaia di persone soddisfatte dell’esperienza con il tour operator.

Cosa visitare durante una crociera in Egitto

Nello specifico, ci sono diverse tipologie di crociere che si possono fare in Egitto a seconda dei propri gusti ma sempre nel massimo comfort garantito dal lusso 5 Stelle. Tra la crociera Luxor&Assuan, quella sul Nilo “Lago Nasser” e quella le possibilità di spaziare sono davvero tante ma c’è qualocosa che non cambia mai, la garanzia di soddisfazione in ogni ambito. Ai migliori prezzi sul mercato è possibile, infatti, visitare l’Egitto in crociera con i pasti inclusi, il servizio wifi gratuito a bordo, i trasferimenti e i biglietti per le attrazioni inclusi.

Precauzione e sanificazione prima di tutto

Tutti desideriamo viaggiare in questa estate 2021, su questo ci sono pochi dubbi, e tutti abbiamo la necessità di farlo sentendoci sicuri. Proprio Memphis Tour ha dedicato una sezione del suo portale per spiegare a chiunque voglia viaggiare in Egitto come è bene procede a bordo e non solo. Si parte con la sanificazione regolare degli ambienti, dai mezzi per i trasferimenti tra un’attrazione e l’altra agli a tutti i posti in cui si pernotta sia sulla nave che nelle varie mete toccate. Tutto il personale di bordo e non, dalle guide turistiche agli autisti passando per i rappresentanti, deve essere istruito a dovere per rispettare appieno le norma nati Covid e garantire la sicurezza di tutti.

