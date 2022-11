Per certificare di avere più di 18 anni, su Facebook e su Instagram, si dovrà caricare la carta d’identità o un video-selfie

Meta ha annunciato la collaborazione con Yoti e ha spiegato che in Europa e in Italia ci saranno nuovi metodi di age verification

L’annuncio è abbastanza dirompente anche se, in realtà – in questi giorni complessi per i social network -, rischia di passare in sordina. Meta ha infatti approvato una nuova metodologia per la verifica dell’età dei suoi utenti, soprattutto quelli che passano dal settare l’impostazione da minore età a maggiore età. Per tutti gli utenti che comunicheranno al social network di voler cambiare l’impostazione under 18/over 18, infatti, Meta chiederà una procedura di verifica che può esplicitarsi in due modi. O attraverso il caricamento della carta d’identità o attraverso il caricamento di un video. Quest’ultimo, grazie a sistemi di intelligenza artificiale, potrà indicare a Meta se l’utente avrà effettivamente superato i 18 anni.

Verifica dell’età su Meta: carta d’identità o video con riconoscimento facciale per i neo-maggiorenni

«Riuscire a capire l’età di una persona su Internet è una sfida complessa per tutti, in particolare per noi di Meta – si legge in un comunicato dell’azienda che ha annunciato questa novità per l’Italia e per l’Europa -: è fondamentale trovare modalità efficaci per verificare l’età di chi non ha un documento d’identità (sono molti, e tra loro ci sono gli adolescenti). L’annuncio di oggi è una parte importante di questo sforzo».

Il caricamento della carta d’identità, ovviamente, garantisce una corrispondenza immediata rispetto all’autodichiarazione dell’età. Il test sul riconoscimento facciale, invece, segue un iter più complesso, che è stato spiegato da Meta. «Collaboriamo con Yoti – spiega Meta -, azienda specializzata in metodi di verifica dell’età che tutelano la privacy. Verificata dall’Age Check Certification Scheme, Yoti è il principale fornitore di servizi di verifica dell’età al mondo ed è approvato dai maggiori esperti di giovani e privacy e dalle autorità di regolamentazione».

«Se si sceglie di registrare un video selfie, l’immagine viene condivisa con Yoti e nessun altro: Yoti stima l’età dell’utente in base ai tratti del suo viso e condivide questa stima con Meta. Non si tratta di una tecnologia di riconoscimento facciale: Yoti stima l’età di una persona senza identificarla o riconoscerla, non gli vengono mai forniti il nome o l’identità di una persona e, una volta stimata l’età, tutte le immagini vengono immediatamente cancellate sia da Meta sia da Yoti». Le garanzie che vengono fornite da Meta, insomma, è che – una volta eseguita l’operazione di verifica – i dati biometrici verranno cancellati e, comunque, questi ultimi non sarebbero mai ricollegabili ai nominativi degli utenti.

L’intelligenza artificiale, inoltre, verrà utilizzata anche per evitare che ci possa essere un accesso degli adolescenti e dei minorenni a Facebook Dating, la sezione del social network dedicata agli appuntamenti.

«Vogliamo che tutti vivano su Instagram la migliore esperienza per la loro età: per poterlo fare, abbiamo bisogno di conoscere la loro età – e questa è una sfida per tutto il nostro settore – ha dichiarato Tara Hopkins, Instagram Public Policy Director -. Ecco perché l’annuncio di oggi è un passo così importante e perché siamo particolarmente entusiasti di collaborare con Yoti, che non solo ha creato una tecnologia di verifica dell’età efficace e all’avanguardia, ma che al tempo stesso mette la privacy al primo posto. Questo lavoro integra i nostri continui sforzi per il miglioramento della nostra tecnologia di rilevamento dell’età e lo sviluppo di nuove modalità per offrire agli adolescenti l’esperienza più sicura possibile su Instagram».