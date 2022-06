Instagram sta testando la verifica dell’età tramite riconoscimento facciale

Si tratta di uno strumento di verifica dell’età attraverso la tecnologia dell’intelligenza artificiale. Il riconoscimento facciale Instagram per età è un metodo che dovrebbe garantire che a iscriversi siano solo persone che hanno compiuto tredici anni. Funziona davvero e quali sono i limiti di un sistema del genere? Si tratta senza dubbio di uno dei metodi che la piattaforma vorrebbe mettere in campo per verificare l’età degli utenti e a fornire questo strumento è Yoti, azienda che lavora nel campo dell’identità digitale.

I metodi di Instagram per garantire rispetto del limite di età

Fino ad ora Instagram, nonostante il divieto di iscrizione ai minori di 13 anni, non ha mai fatto molto per garantire che fosse rispettato. Solo dal 2019 la piattaforma ha iniziato a domandare l’età agli iscritti – non trovando, però, alcun modo di verificare la veridicità di questa informazione -. L’attenzione che in questi ultimi anni gli esperti di privacy e sicurezza dei minori hanno riservato a questa e altre piattaforme delle Big Tech, però, ha spinto a introdurre sempre nuovi metodi e funzioni per la verifica dell’età.

Attualmente Instagram chiede i documenti per una verifica dell’età a tutti quei ragazzi che cercando di modificare la propria data di nascita per mostrare che hanno 18 anni o più. La richiesta è quella di inserire le foto di un documento di identità e nel caso degli utenti Usa c’è anche la possibilità di utilizzare il social vouching e la stima dell’intelligenza artificiale.

Riconoscimento facciale Instagram per età: come funziona

Il social vouching altro non è che la richiesta di conferma dell’età a tre follower comuni dell’utente. Ognuno di loro ha tre giorni di tempo per rispondere alla richiesta di conferma. C’è poi l’utilizzo dell’AI, quello che prevede l’invio di un video selfie alla società citata sopra che – fornendo un servizio a Instagram – va a stimare l’età di una persona. Yoti è molto nota nell’ambito della verifica dell’età e dell’identità online, tanto che la sua tecnologia è stata approvata sia dal governo britannico che dalle autorità tedesche per la regolamentazione digitale.

Come funziona il riconoscimento facciale per l’età di Instagram? Innanzitutto l’azienda afferma di non conservare i dati che riceve. Il margine di errore è stato maggiore nell’individuare l’età dei volti femminili, delle persone con la pelle più scura e – inoltre – per le persone che hanno meno di 24 anni l’errore può essere fino a 2,5 anni. Uno studio del 2020 ha accertato una precisione del 98,89% nello stabilire se i diciottenni abbiano più o meno di 25 anni.

Lo strumento risulta comunque facilmente ingannabile piazzando davanti alla telecamera la fotografia di un’altra persona. Tra gli altri strumenti che Instagram utilizza troviamo strumenti che analizzano i post di compleanno per capire l’età che dovrebbe sfruttare anche le informazioni sul linguaggio utilizzato.