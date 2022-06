Cosa vuol dire che stanno addestrando Alexa a parlare con la voce dei morti?

Alexa voce persone morte: si tratta di una funzione conseguente al fatto che Amazon sarà in gradi di imparare in un minuto a riprodurre la voce di chiunque. La nuova capacità appresa è stata presentata come un modo per essere vicino alle persone care che vengono a mancare, appunto. La funzionalità è stata spiegata dal capo di Alexa Ai, Prem Natarajan, nel corso di un’intervista rilasciata a Italian Tech.

Alexa voce persone morte: da dove nasce l’idea e come funziona

Lo scienziato di origini indiane ha un obiettivo preciso quando si tratta di AI: renderla democratica. Lo scopo del suo lavoro è far sì che tutti gli utenti possano insegnarle cose nuove. La novità è stata annunciata nell’ambito della conferenza annuale re:Mars incentrata sui temi dell’Automazione, della Robotica e dello Spazio. Come funziona Alexa che impara a parlare con la voce delle persone?

Basta un minuto di audio per riuscire a riprodurre la voce di chiunque. L’esempio messo in campo durante la presentazione è stata la richiesta di una bambini ad Alexa di raccontarle una favola con la voce della nonna defunta. Lo scopo, è stato spiegato, è quello di far sì che i ricordi durino quando si tratta di qualcuno che amiamo che non c’è più. L’idea è nata nel momento in cui, durante la recente pandemia, molti si sono ritrovati a perdere le persone che amavano.

Natarajan ha spiegato che non è stato facile arrivare fino a qui considerato che «il riconoscimento vocale all’inizio era considerata una sfida assoluta e non solo l’abbiamo risolto, bensì abbiamo lavorato anche su un modo naturale per “ascoltare” la voce delle persone, perché le persone non vogliono tenere un pulsante premuto come se parlassero alla radio». Insieme alla lingua inglese vengono sviluppate anche competenze di indiano, italiano e francese così che Alexa abbia più capacità.