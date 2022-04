Alexa ora notifica gli sconti su Amazon ventiquattro ore prima

Possiamo ragionevolmente chiamarla la nuova frontiera del consumismo digital, un limite che i colossi tech spostano sempre un po’ più in là. Stavolta tocca alla notifica Alexa sconti Amazon annunciata dall’azienda per tutti i clienti Amazon Prime. Si tratta di un’esclusiva a loro dedicata che, oltre a richiedere l’abbonamento a Prime necessita – per funzionare correttamente – che l’utente sia un cliente degli Stati Uniti e che possieda altoparlanti intelligenti Echo di quarta generazione o più recenti.

Solo con questi requisiti e accedendo alle impostazione dell’app Alexa tramite il percorso Altro > Impostazioni > Notifich si potrà attivare la nuova funzione cercando cercare Raccomandazioni per lo shopping e abilitando Raccomandazioni per gli affari. La funzione risulterà essere abilitata quando l’anello Echo di Amazon sarà giallo. Viene ance data la possibilità di istruire Alexa perché legga ad alta voce notifiche e dettagli relativi ai prodotti.

LEGGI ANCHE >>> Amazon acquista lo studio cinematografico MGM per 8,5 miliardi di dollari

Come funziona la notifica Alexa sconti Amazon

L’azienda ha chiarito che lo scopo della nuova opzione è quello di far risparmiare ai clienti denaro e tempo. Ecco che allora l’assistente vocale intelligente si aziona per avvisare i clienti Prime nelle 24 ore prima di sconti specifici che siano idonei rispetto a quella che è la loro lista dei desideri, quello che è il loro carrello della spesa o i prodotti che sono stati inseriti nella sezione “salvato per dopo”. Una volta ricevuta la notifica l’utente potrà chiedere ad Alexa di ordinare l’articolo quando lo sconto sarà cominciato o potrà attivare un promemoria. Come riporta The Verge, Amazon non ha chiarito in maniera specifica la definizione di articolo idoneo in tal senso né se questa funzione comprenderà solo le offerte di prodotti venduti da Amazon o anche offerte di terzi.

Acquistare, quindi, diventa ancora più semplice e smart. Talmente tanto che il rischio, come ormai abbiamo sperimentato da quando esiste lo shopping online, è quello di assumere un comportamento ancora più bulimico rispetto allo shopping di cose di cui nemmeno abbiamo bisogno.