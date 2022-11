Tutti gli account verificati che, su Twitter, stanno cambiando il loro nome in “Elon Musk”

L’annuncio di Elon Musk a proposito della sospensione degli account verificati che dovessero cambiare nome senza una particolare procedura di avviso al team del social network ha creato una sorta di reazione a catena in diversi soggetti che possono beneficiare del badge. In tanti, infatti, hanno voluto testare la corrispondenza tra quanto affermato da Elon Musk dal suo account Twitter e l’effettiva operatività di questo procedimento. In tanti, negli Stati Uniti, hanno provato a sostituire il proprio nome con quello di Elon Musk in persona; in Italia, in queste ore, ci sta provando il giornalista e divulgatore Paolo Attivissimo, uno degli account italiani più attivi sulla piattaforma. Vediamo come sta andando.

Sospensione account verificati: Musk lancia la sua stretta contro il cambio del nome

Going forward, any Twitter handles engaging in impersonation without clearly specifying “parody” will be permanently suspended — Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2022

Musk ha affermato che «in futuro, tutti gli account che cercano di impersonificare qualcun altro, senza l’opportuna indicazione di “account parodia”, saranno permanentemente sospesi (sic!). In precedenza, abbiamo emesso un avviso prima della sospensione, ma ora che stiamo implementando una verifica diffusa, non ci sarà nessun avviso. Sarà una delle esplicite richieste all’iscrizione a Twitter Blue. Qualsiasi modifica del nome causerà la perdita temporanea del segno di spunta verificato».

Dopo queste dichiarazioni è partita una sorta di caccia alla reazione. Quella di cui si sta parlando maggiormente è sicuramente la reazione di Kathy Griffin, l’attrice che ha immediatamente sostituito il suo account, rinominandolo in “Elon Musk”. Avendo la spunta blu di verifica in quanto personaggio pubblico, il suo account – una volta fatto il renaming – è stato sospeso e non ci sono segnali sul fatto che verrà ripristinato. Ma ci sono stati anche altri account in giro per il mondo che sono stati sospesi per aver trollato un’altra persona famosa: un ragazzo che ha interpretato Andy Ngo (un giornalista conservatore, che ha fatto più volte appello a Elon Musk sulla questione dei falsi accouny) e un altro account parodia dell’attore Keanu Reeves.

Il caso di Paolo Attivissimo

In Italia, invece, cosa sta succedendo? Da circa due ore (stiamo scrivendo alle 13 del 7 novembre), il giornalista e divulgatore Paolo Attivissimo ha sostituito il suo nome e cognome con quello di Elon Musk, in un’azione di protesta contro quella che viene vista come – di fatto – una limitazione della tanto propugnata libertà di parola propagandata dallo stesso Musk nel momento in cui è diventato il proprietario di Twitter.

Two hours and counting. https://t.co/oUOnIgLHKl — EIon Musk (@disinformatico) November 7, 2022

Al momento, il suo account da oltre 400mila followers resta ancora in piedi, ma cercheremo di capire cosa succederà se dovessero esserci cambiamenti.