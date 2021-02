Come un annuncio di lavoro ha svelato l’arrivo di una valuta digitale targata Amazon

Dovrebbe sbarcare presto in Messico e si potranno convertire i propri contanti per usufruire dei servizi del gigante dell'e-commerce

Due annunci di lavoro sulla propria piattaforma dedicata al recruiting, e i rumors che si rincorrevano nelle ultime settimane hanno trovato conferma. Nei prossimi mesi, infatti, nascerà la valuta digitale Amazon: si partirà dal Messico, luogo strategico in cui si valuterà l’impatto di questa innovazione sul mercato e, soprattutto, i riscontri che arriveranno dai clienti. Poi, in caso di esito positivo, la mossa del gigante dell’e-commerce dovrebbe varcare i confini del Sudamerica e diffondersi in tutto il mondo.

A riportare la notizia, che sa di conferma, del prossimo arrivo della valuta digitale Amazon è il portale CoinDesk, sito specializzato in Economia in tutte le sue declinazioni, con particolare riferimento a quel che accade in rete. Ed è lì che vengono citati due annunci di lavoro pubblicati da Amazon nei giorni scorsi. Nel primo si cerca, in Messico, un responsabile per lo sviluppo dei software per i pagamenti digitali:

«Stiamo creando un team tecnico per creare prodotti di pagamento innovativi per i clienti nei mercati emergenti e stiamo cercando SDE e SDM di talento che si uniscano al nostro viaggio. Stiamo cercando un leader che ci aiuti a lanciare un nuovo prodotto di pagamento che indichi il Messico come nostro paese di lancio iniziale. Questo prodotto consentirà ai clienti di convertire i loro contanti in valuta digitale che il cliente potrà utilizzare usufruire di servizi online, incluso l’acquisto di beni e/o servizi come Prime Video».

Valuta digitale Amazon, i due annunci di lavoro che confermano le indiscrezioni

Poi c’è il secondo annuncio per la ricerca di un Manager Senior per lo sviluppo dei software: «Stiamo realizzando la nostra visione di 3 anni con una nuovissima iniziativa per i paesi emergenti a partire dal Messico. Oltre a questa iniziativa, è sul piatto anche possedere un’esperienza di pagamento end-to-end per i nostri clienti brasiliani. Ci piacerebbe che tu guidassi entrambi gli sforzi guidando i team di ingegneri del software a Seattle, San Paolo, Brasile e a Chennai, in India, e lavorando con i responsabili dei prodotti nell’organizzazione.». Due indizi che fanno una prova. Se il primo è più specifico e riferito al Messico, il secondo sembra indicare la volontà immediata di rivolgersi anche ad altri mercati emergenti.

