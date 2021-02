Il primo viaggio dentro Amazon Preview

Tutto quel che c'è da sapere sul portale (per ora in esclusiva per pochi) annunciato nel mese di dicembre

Il funzionamento è quello di altre classiche piattaforme che si basano sui sondaggi, ma il nome che accompagna il progetto è quello che mediaticamente attira l’attenzione. Abbiamo fatto un primo viaggio all’interno di Amazon Preview, il nuovo portale lanciato dal gigante dell’e-commerce (anche se è ormai limitato parlare solo di commercio online) fondato da Jeff Bezos. Per il momento si tratta di una platea ristretta e selezionata: per accedere, infatti, occorre aver ricevuto una mail da parte di Amazon e compilare un nuovo form di iscrizione.

LEGGI ANCHE > Jeff Bezos lascia il comando di Amazon dopo quasi 30 anni

E oggi, giovedì 4 febbraio siamo entrati nel mondo di Amazon Preview. Innanzitutto, come buona regola da seguire quando si ricevono mail che possono essere considerate sospette, abbiamo verificato la veridicità dell’indirizzo a cui ci rimandava la comunicazione ricevuta via posta elettronica. Per farlo abbiamo utilizzato il sito online whois.domaintools.com che riporta tutte le indicazioni sui proprietari di un dominio internet. E qui otteniamo tutte le informazioni di cui avevamo bisogno.

Amazon Preview, cos’è e come funziona

Fa tutto parte della galassia Amazon. Una volta superati tutti i legittimi dubbi, abbiamo iniziato il nostro viaggio. Nel mese di dicembre era arrivata questa e-mail che annunciava il prossimo arrivo della piattaforma.

Insomma: i prescelti avranno la possibilità di rispondere a sondaggi per ottenere accesso alle anteprime (parliamo di Amazon Prime Video), conoscere le novità in uscita e anche ricevere dei buoni regalo. Il sistema, dunque, è quello classico delle recensioni online: tu partecipi ai questionari, Amazon ti ripaga (sul sito ufficiale ci sono anche tutte le risposte alle FAQ). Il tutto, dunque, segue i principi già utilizzati dal gigante di Bezos con Amazon Vine per le recensioni dei prodotti venduti con l’e-commerce (non è la stessa cosa delle recensioni ‘stellinate’ in calce ai prodotti acquistati sul sito).

Il primo questionario

Fatte le dovute premesse, ecco il momento del primo approccio tangibile con Amazon Preview. Dopo aver inserito le credenziali e la password, si apre una schermata con l’elenco dei sondaggi a cui partecipare. E noi abbiamo risposto al primo questionario che verteva sul nostro utilizzo delle piattaforme streaming video, con particolare riferimento ai programmi più seguiti su Amazon Prime Video – ovviamente – ma anche su tutte le altre piattaforme a cui siamo iscritti. In dieci minuti abbiamo risposto a tutte le domande e poi, una volta concluso, siamo tornati sulla home.

Al momento non ci sono altre attività in sospeso. Ma il viaggio all’interno di Amazon Preview è appena iniziato.

(foto di copertina: da Amazon Preview)