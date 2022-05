La funzione di Whatsapp per uscire dai gruppi senza notifica

L’uscita da certi gruppi Whatsapp può essere complicata, si sa. C’è quello con una quantità notevole di zii e cugini più grandi che mandano buongiornissimi a profusione o quello con gli amici degli amici organizzato per un compleanno di sei mesi fa in cui alcune persone ancora interagiscono ma che, effettivamente, interessa poco un po’ a tutti. Tante volte sono situazioni nelle quali scegliamo di rimanere per evitare l’uscita coatta, quella notificata a qualunque persona presente nel gruppo e che compare tra i vari baloon delle conversazioni con la formula inconfondibile di “tizio ha lasciato il gruppo”.

Una nuova funzione Whatsapp in lavorazione, però, potrebbe permettere presto agli utenti di uscire in punta di piedi e senza notifiche.

Lasciare i gruppi Whatsapp senza notifica: funzione in lavorazione

Ad anticipare la notizia è stato WABetaInfo, che riporta come Whatsapp starebbe lavorando a una nuova funzione per l’uscita dai gruppi senza l’invio di una notifica visibile a tutte le persone che ci sono dentro. L’uscita di scena della persona che sceglie di farlo non verrebbe più notificata a tutti quanti ma solo agli amministratori del gruppo. Questo vuol dire che, a meno di non dirlo personalmente ai componenti del gruppo o a meno che non siano gli admin a farlo, ci sarà la concreta possibilità di sparire senza essere notati in tutti quei casi in cui silenziare gruppi troppo rumorosi e presenti non risulti essere sufficiente.

Nello screen della versione desktop di Whatsapp ottenuto da WABetaInfo si vede come la conferma di uscita dal gruppo dovrebbe essere accompagnata dal messaggio: «Solo tu e gli amministratori del gruppo riceverete la notifica del fatto che hai lasciato il gruppo». La funzione dovrebbe essere introdotta anche per la versione mobile di Whatsapp, utilizzata di più e da più persone della versione desktop.