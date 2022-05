L’app “NewProfilePic Picture Editor” è una truffa malware russa?

Che cosa sappiamo della nuova app per le foto del profilo denominata «NewProfilePic Picture Editor» nell’Apple Store e NewProfilePic: Profile Picture nel Google Play Store? L’app si è così tanto diffusa che ha raggiunto centinaia di migliaia di download. Peccato che, mentre gli utenti pubblicavano le foto di questa nuova applicazione – un software mobile che utilizza l’AI per creare foto del profilo che sembrano disegnate e dipinte – sui social media si è diffusa la voce che questa app fosse una truffa malware russa. Secondo altri utenti del web, l’applicazione stava rubando dati illegittimamente. La sede in Russia, poi, ha fatto pensare a molti che fosse collegata al Cremlino. Le insinuazioni su questa nuova app sono moltissime, perché c’è anche chi l’ha accusata di essere un malware e di prelevare denaro dai conti correnti delle persone. La gran parte di queste affermazioni, in realtà, non hanno fondamento, secondo quanto scoperto da Snopes. Sebbene questa app raccolga alcuni dati degli utenti, la sua politica sulla privacy non è distante da quella di tante altre app: pare, allora, che l’app NewProfilePic non sia un malware russo che vuole truffare gli utenti.

NewProfilePic forse non è un malware russo, come sostengono molti sul web, che vuole sottrarre dati e denaro alle persone

Gli utenti sanno davvero a quanti loro dati personali riescono ad accedere le app mobili che scaricano sui propri dispositivi? Quando hanno iniziato a girare voci secondo cui la nuova app New Profile Pic fosse una specie di truffa, molti utenti hanno condiviso schermate dell’informativa sulla privacy dell’app. Uno di loro ha pubblicato uno screen delle autorizzazioni dell’app richieste e ha aggiunto: «NON scaricare l’APP NEW PROFILE PIC.COM prende tutte le tue informazioni e le invia a Mosca!!!!!!!».

Le autorizzazioni che si vedono nell’immagine non sono fuori dall’ordinario, nel senso che questo è ciò che fanno molte app mobili popolari. Snopes ha confrontato il contenuto di questo screen con quello di altre app famose, come TikTok, WhatsApp e Instagram e ha scoperto che richiedere l’autorizzazione degli utenti per «ricevere dati da Internet» e «avere accesso completo alla rete» è ordinaria amministrazione delle app. Piuttosto, gli utenti dovrebbero prendere consapevolezza del fatto che stanno concedendo loro tutti questi dati e quantità di accesso alle società nel momento in cui scaricano le loro app. Dunque, le autorizzazioni di New Profile Pic non risultano fuori dal comune. L’app è stata creata da un team di sviluppo mobile denominato Informe Laboratories ed è protetta da copyright di Linerock Investments LTD, secondo quanto risulta dagli elenchi negli app store di Google e Apple. Queste compagnie sono anche dietro Photo Lab Picture Editor & Art e ToonMe – cartoni animati da foto, due applicazioni famose che hanno registrato milioni di recensioni, molte di queste a cinque stelle. Sia sull’app store di Google che su quello di Apple, la sede dello sviluppatore risulta Tortola, nelle Isole Vergini britanniche. L’affermazione secondo cui questa app fosse collegata alla Russia o al Cremlino si basava su screen che mostravano come il sito web newprofilepic.com fosse stato registrato a Mosca.

Snopes ha cercato ieri il dominio di questa app e i risultati hanno evidenziato che il sito web era registrato in Florida. Così, Snopes ha deciso di contattare Linerock Investments per avere maggiori ulteriori informazioni e un suo portavoce ha dichiarato loro che, in precedenza, il dominio era stato effettivamente registrato a Mosca perché il fondatore dell’azienda aveva vissuto in quel luogo, ma che poi si era trasferito e, quindi, la società aveva cambiato l’indirizzo di registrazione del dominio «per evitare qualsiasi confusione». Il portavoce ha aggiunto via e-mail che: «È vero che il dominio è stato registrato all’indirizzo di Mosca. È l’ex indirizzo di Mosca del fondatore dell’azienda. Al momento non vive nella Federazione Russa. Ormai l’indirizzo è stato cambiato per evitare qualsiasi confusione. Siamo una società BVI. La nostra app è stata sviluppata da un team internazionale con uffici di sviluppo in Russia, Ucraina e Bielorussia. L’indirizzo sul fiume Mosca è l’indirizzo degli avvocati che hanno registrato la società. Non abbiamo mai avuto un ufficio lì». Il Daily Mail ha riferito che, invece, questa app è stata sviluppata da una società «che si affaccia sul fiume Moscova a tre miglia dalla Piazza Rossa», facendo intendere la sussistenza di un legame tra questa app e il Cremlino. A proposito di questa insinuazione, il portavoce di Linerock ha dichiarato che il media si riferiva a un indirizzo di legali che avevano registrato la società a Mosca, non alla società stessa.