Negli USA Netflix imporrà il vaccino al cast e alla troupe delle sue produzioni

Negli Stati Uniti Netflix imporrà i vaccini contro il Covid-19 ai membri delle sue produzioni, sia al cast che alla troupe, ovvero le persone che ruotano intorno ai protagonisti di una determinata produzione. Questa misura è stata presa in concomitanza alla diffusione della variante Delta nel Paese.

Netflix e la misura sui vaccini

Come segnala The Verge, il gigante dello streaming ha notificato ai suoi team di produzione che richiederà ai cast e alla troupe che lavorano nella «Zona A»delle produzioni statunitensi di sottoporsi alla vaccinazione. Questa decisione comprenderà sia i membri del cast che coloro che sono in stretto contatto con loro. Secondo quando dichiarato a Deadline, Netflix prevede di fare poche eccezioni alla nuova politica di vaccinazione, con esclusioni che includono età, motivi medici e religiosi.

La decisione sulla scia di altri colossi

Facebook e Google hanno adottato misure simili per i dipendenti che tornano nei loro uffici, e il presidente Joe Biden dovrebbe presto annunciare che i dipendenti federali dovranno essere vaccinati o acconsentire a test regolari. Anche Apple, nel frattempo, sta pianificando una politica di ritorno al lavoro obbligatoria. Per prevenire il contagio, l’azienda inizierà anche a richiedere l’utilizzo di mascherine nei negozi Apple sia per i clienti che per i dipendenti, indipendentemente dal loro stato di vaccinazione. E a proposito di prevenzione, il Centers for Disease Control and Prevention ha recentemente emesso nuove linee guida per le persone vaccinate, tra cui l’invito a indossare la mascherina in ambienti pubblici al chiuso nelle regioni con un alto numero di casi.

Nel mondo dell’audiovisivo, però, Netflix al momento non ha nessun competitor a fargli compagnia in questa scelta avanguardista di cui si fa precursore. La speranza è che altre case di produzione – anche italiane – seguano la sua scia.