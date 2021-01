L’Università La Sapienza è offline: sospese lezioni, esami e sedute di laurea

Ventiquattro ore di passione che sono destinate ad aumentare. Nella giornata di ieri l’Università La Sapienza – prima nella capitale per numero di iscritti – ha condiviso sulla propria pagina Facebook alcuni messaggi che parlano di gravi problemi tecnici alle infrastrutture informatiche dell’Ateneo. Un grave problema in un periodo di didattica a distanza anche per gli studenti universitari. E i primi effetti si sono palesati ieri e proseguiranno ancora oggi: sospese le lezioni, gli esami e le sedute di laurea online.

«Visto il prolungarsi dell’indisponibilità dei servizi informatici, per le motivazioni esposte dal Centro InfoSapienza, si ritiene opportuno sospendere per venerdì 22 gennaio 2021 le lezioni, le sedute di laurea e gli esami di profitto che prevedono l’utilizzo di tali servizi – si legge in un messaggio della rettrice Antonella Polimeni sulla pagina Facebook dell’Ateneo romano -. Sono, inoltre, prorogate le scadenze di prenotazione agli esami di profitto e alle sessioni di laurea. Consapevoli del disagio recato, sarà nostra cura comunicare la ripresa delle suddette attività non appena il Centro InfoSapienza avrà ripristinato i servizi informatici».

Università La Sapienza offline, sospese lezioni e sedute di laurea

Problemi informatici di cui non si conosce la natura, ma già resi pubblici dallo stesso Ateneo nella giornata di ieri, giovedì 21 gennaio.

Si parla espressamente di grave incidente sull’infrastruttura d’Ateneo – co e ribadito anche sul sito ufficiale -, anche se non si specifica la natura di questo problema (non si parla di attacco hacker, per il momento) che ha bloccato l’intero sistema di didattica a distanza: dalle lezioni agli esami, fino ad arrivare alle tanto agognate sedute di laurea.

I problemi della didattica a distanza

Quanto accaduto all’Università La Sapienza di Roma mette in evidenza alcune delle problematiche della didattica a distanza che, parlando di Atenei, si riflette non solo sulle lezioni ma anche su tutto il resto dei passaggi della carriera di uno studente. Una situazione simile (per effetti, non per cause) a quella accaduta agli studenti dei licei (e non solo) lo scorso mese di dicembre quando ci fu un down delle piattaforme Google, compresa Meets utilizzata per gli insegnamenti a distanza.

