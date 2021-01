L’insostenibilità della Dad spiegata punto per punto in una lettera degli studenti delle superiori

Mentre a Roma viale Trastevere è stato chiuso per la mobilitazione di oggi degli studenti contro la Dad, l’agitazione riguarda tutte le regioni. In redazione abbiamo ricevuto la lettera degli studenti del Falcone di Asola in provincia di Mantova. Agendo come scuola, i ragazzi hanno deciso di farsi sentire concretamente, spiegando perché la Dad viene ormai considerata insostenibile a dieci mesi dall’inizio della pandemia. Il testo, inviato alla nostra redazione, verrà condiviso anche con la regione Lombardia.



Lettera studenti Dad: «Disagio, frustrazione, inefficacia della Dad»

Parlano di «disagio e frustrazione causati dal continuo rinvio dell’inizio delle lezioni in presenza», i ragazzi del Falcone di Asola, spiegando per filo e per segno quei disagi che solamente chi li vive può rendere pienamente a parole. La critica che da il via al testo è mossa al poco preavviso con cui le comunicazioni vengono fatte in merito alla questione e sull’inefficacia a lungo termine della Dad, che poteva essere una soluzione nei primi tempi ma che ora non funziona più. In particolare, gli studenti delle superiori sono in Dad al 100% da novembre con la promessa che il ritorno tra i banchi sarebbe avvenuto il 7 gennaio, «seppur in percentuale» e con «condizioni idonee affinché potesse essere ripresa la didattica in presenza in sicurezza».

La lista dei problemi in Dad

Sono quattro i punti in cui i ragazzi, nella loro lettera, hanno scelto di riassumere efficacemente le problematiche relative alla didattica a distanza: